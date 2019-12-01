Игорь Сапко посетил Ресурсный центр по поддержке добровольчества

13:04 | 20.12.2019

16 декабря начал свою работу Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Пермского края



В этом центре будет возможность реализации разных направлений и программ по обучению как добровольцев, так и работников детских садов, школ, вузов, предприятий, а также добровольцев других направлений волонтерского сектора.



В четверг, 19 декабря, Центр посетил депутат Государственной Думы Игорь Сапко и руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новоселов.



Игорь Сапко:



- Важно, чтобы волонтерские инициативы воплощались в жизнь и объединили единомышленников. Создание подобного Ресурсного центра - значимый шаг в развитии безопасности в Пермском крае, в том числе для укрепления прочной основы добровольческого движения. У ребят появляется шанс со школьной скамьи подробно изучить основы безопасности жизнедеятельности. Видно, что детям это действительно интересно!



Принятый план деятельности Центра включает с себя следующие позиции:



- учебные занятия по программам подготовки спасателей, волонтеров;



- проведение учебно-тренировочных сборов, слетов, соревнований, образовательных форумов;



- мастер-классы для населения по первой помощи и пожарной безопасности;



- акции в формате дней единых действий «Тонкий лед», «Осторожно, пожары» и т.д.



Центр расположился по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, 34н в действующем защитном сооружении, площадь которого более 400 кв. м.



Создание Центра является одним из этапов регионального плана по реализации федерального проекта «Социальная активность», являющегося составной частью национального проекта «Образование».

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