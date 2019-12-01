В Перми на светофорах по улице Ленина появится «отсечка»

12:59 | 20.12.2019

С 21 декабря в режим работы светофорных объектов будет введена дополнительная фаза для совершения разрешенных поворотов налево. Изменения затронут светофоры на пересечении улицы Ленина с улицей Крисанова и улицей Борчанинова.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», с 21 декабря для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и для повышения удобства движения в городе будут внесены изменения в режимы работы светофорных объектов по улице Ленина на перекрестках с улицами Борчанинова и Крисанова. В режим работы светофорных объектов будет введена дополнительная фаза для совершения разрешенных левых поворотов, так называемая «отсечка», при которой транспортному потоку по улице Ленина с одного из направлений красный запрещающий сигнал светофора будет загораться ранее.



Введение отсечки позволит сделать движение в городе более удобным и комфортным, а также сделает безопасным поворот налево на перекрестке улицы Ленина и улицы Борчанинова в направлении улицы Пермской, а на перекрестке улицы Ленина и улицы Крисанова в направлении улицы Петропавловской. Напоминаем, что один из левых поворотов был запрещен в декабре 2018 года.



Ранее подобные изменения режима работы светофорных объектов были реализованы на перекрестках улицы Ленина и улицы Плеханова, улицы Мира и улицы Советской Армии.



Водителям рекомендуется после изменения режима работы светофорного объекта быть более внимательными и острожными, так как совершение запрещенного маневра левого поворота становится небезопасным.

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