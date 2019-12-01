Жители Владимирского мерзли по вине управляющей компании

12:52 | 20.12.2019

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» пришли на помощь жителям микрорайона Владимирский, которые замерзали в своих квартирах. Пониженная температура в помещениях была вызвана произволом со стороны УК «Владимирский» (бывшая УК «Жилсервис»). Жилищная организация без согласования демонтировала сужающее устройство, установленное на вводе в дом по ул. Пихтовой, 18. В результате жители следующего по трубе дома до ул. Пихтовой, 24а, оказались в «тепловой блокаде».



Из-за безответственных действий УК теплоноситель поступал в здание по ул. Пихтовой, 24а со сниженными параметрами давления. Параллельно дом по ул. Пихтовой, 18 перегревался, в результате чего жильцам приходилось открывать форточки. При этом жилищная организация сообщала населению, что за плохое качество услуги отопления несет ответственность теплоснабжающая компания.



Введенные в заблуждение граждане сигнализировали о недогреве своих квартир в средства массовой информации и в депутатскую приемную. Однако все инстанции только фиксировали обращения, не решая проблему по существу. Для горожан без ответа остается вопрос: кто остановит произвол жилищных организаций, из-за которых батареи не нагреваются должным образом?



В настоящее время энергетики «Т Плюс» и «ПСК» вмешались в ситуацию и оказали реальную помощь населению. Специалисты энергокомпании вынуждены постоянно устранять последствия ошибок, которые допускают нерадивые «управляйки». Нарушителю в лице УК «Владимирский» выдано предписание восстановить сужающее устройство на доме по ул. Пихтовой, 18 и соблюдать предписанные по требованиям гидравлические режимы. Материалы проверки направлены в надзорные органы для применения к руководству УК «Владимирский» административных мер реагирования.



В энергокомпании отмечают, что в настоящее время 90% обращений пермяков на плохое отопление или горячее водоснабжение в квартирах связаны с проблемами на внутридомовых сетях и отсутствием регулировки теплопринимающих установок. При этом жилищные организации, которые отвечают за подготовку жилого фонда к зиме, дезинформируют население и устраняются от решения проблем пермяков. В результат энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» вынуждены спасать горожан от замерзания, выполняя работу, за которую отвечают УК и ТСЖ.

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