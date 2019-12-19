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Пермь: новости дня


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19:17 | 19.12.2019

Новое тепло Прикамья

2019 год стал знаковым для отрасли теплоэнергетики Перми и Березников. Здесь в рамках концессионных соглашений между Группой «Т Плюс» и муниципальными властями обновлены значимые объекты тепловой инфраструктуры, которые достались нам в наследие со времен Советского Союза. Еще год назад вокруг концессии как формы государственно-частного партнерства ломалось немало копий. У диванных экспертов были сомнения: мол, смогут ли выполнить запланированное энергетики? Ответ скептикам на посрамление – смогли, выполнили, и создали для жителей Прикамья новый уровень теплового комфорта. В течение 2019 года в тепловую надежность двух городов в рамках исполнения концессий вложено более 160 млн рублей.

А у нас в котельной газ

Трудно поверить, но в начале XXI века в таком современном городе, как Пермь, еще существовали тепловые источники, работающие на мазуте и на угле. Речь идет о муниципальных котельных, от которых запитаны микрорайоны Заозерье, Верхняя Курья и Нижняя Курья. Долгие годы эти объекты были неэффективны, и не могли обеспечить адекватный уровень качества услуг теплоснабжения при соразмерных затратах на обслуживание. Буквально, нагревательные элементы напоминали горящие котлы, архаичные, физически и морально устаревшие, в буквальном смысле закоптившие все дома и улицы вокруг. А теперь жители Заозерья приходят на стройплощадку и благодарят: хоть поживем без запаха мазута, на котором всегда работала бывшая «кочегарка».

Де-факто, сейчас в трех микрорайонах краевой столицы возведены под ключ новые современные блочные газовые котельные. Сейчас выполнение проекта находится в стадии завершения, до конца декабря планируется подключить котельные к газу. Фактически, пермяки получили новые, современные источники тепла, оснащенные автоматизированной подачей энергоресурса, погодозависимой автоматикой, работающие без обслуживающего персонала. Поставщиком оборудования выступило ООО «Камский завод газового оборудования». Инвестиции в проект составили 33 млн рублей, которые теплоснабжающая компания вкладывает в надежность по условиям концессионного соглашения.

Теплые Березники

В Березниках в этом году произошла настоящая тепловая революция, и тоже благодаря концессии. Для повышения надежности теплоснабжения жителей, которую обеспечивает единственный теплоисточник Березниковская ТЭЦ-2, обновлены элеваторные узлы – элементы распределительной тепловой инфраструктуры. Теперь они заменены на новейшие блочные индивидуальные тепловые пункты. Жители буквально не верят своим глазам: вместо привычных покосившихся кирпичных коробок город получил мегасовременные стильные и энергоэффективные объекты, где все новое от вентиля до подающих труб. Добро пожаловать, отопление и горячая вода в каждый дом! Для стабильной доставки тепла в дома березниковцев начаты масштабные перекладки тепловых сетей – в планах уложить 48 (!) километров труб в современной ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Эту возможность тоже дает концессионное соглашение между Березниками и «Т Плюс».

Перспективы концессии

Сделан первый шаг – но энергетики не намерены останавливаться на достигнутом. Как уже говорилось, 2020-й год также принесет немало теплых плюсов населению. Один из ключевых – перевод микрорайонов Кислотные дачи, Запруд и Новые Ляды на закрытую схему теплоснабжения. Также будет проведена реконструкция теплосетей в Орджоникидзевском районе на улицах Кронита и Лаврова. На газифицированных котельных планируется обеспечить установку узлов учета. Также начнется подготовка к переключению нагрузки микрорайона Молодежный на другие теплоисточники.

Продолжится и тепловая реновация в Березниках: предусмотрены опережающие перекладки теплосетей, будет реконструирована правобережная котельная в микрорайоне Усолье (правобережная часть Березников). Появятся теплосчетчики еще в 166 многоквартирных домах. Также здесь установят новую автоматику процесса горения котлов, что позволит обеспечить температурный график 130/70. За сухими цифрами кроется главное – тепло будем всем, причем с запасом. Также энергетики продолжат установку приборов учета в дома и возьмутся за автоматизацию ЦТП. Старожилы не припомнят такой масштабной тепловой перезагрузки в Березниках и Перми. Что ж, будет что внукам рассказать.

© «Вечерние ведомости»

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