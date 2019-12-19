Максим Решетников: «Главы территорий лично отвечают за реализацию нацпроектов в муниципалитетах»

18:40 | 19.12.2019

На заседании Совета глав муниципальных образований подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году на территории региона благоустроено 431 двор и 117 общественных территорий. На благоустройство направлено порядка 1,3 млрд рублей средств федерального, краевого, муниципальных бюджетов.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году планировали привести в порядок 594 объекта. По факту: процент реализации проекта – 83%. Ряд глав территорий подвел и своих жителей, и регион – нереализованными остались проекты по благоустройству 34 дворов и общественных территорий. «Не освоено 24 млн рублей, которые были направлены из федерального бюджета, эти средства будут возвращены федерации безвозвратно. Обязательства ваши перед жителями останутся, и вы должны будете их выполнить за счет собственных средств, не рассчитывая ни на федеральную, ни региональную поддержку», - поставил задачу губернатор.



Также Максим Решетников обозначил, что поручил министерству ЖКХ «внимательно изучить каждый случай и привлечь нерасторопных глав к ответственности. Проблема в том, что в ряде территорий до последнего играли в «молчанку», а потом поставили нас перед фактом – работы не выполнены. Будем разбираться. Это невыполнение национального проекта», - заявил губернатор. По словам главы региона, сейчас важно выстроить работу, потому что в следующем году Пермский край получит дополнительное финансирование на приведение в порядок дворов и общественных территорий – в общей сложности по двум программам «Комфортная городская среда» и «Развитие сельских территорий» планируется направить 1,6 млрд рублей. При этом по программе «Развитие сельских территорий» Пермский край впервые получит федеральную поддержку, и важно показать эффективность ее реализации – это повлияет на поддержку и по остальным направлениям. «Поэтому за реализацию этих программ в территориях вы отвечаете лично», - подчеркнул губернатор, обратившись к главам муниципалитетов.



По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева, третий год реализации проекта стал рекордным по объему направляемых средств

по сравнению с 2017 и 2018 годами. Одним из новшеств 2019 года стала возможность направления средств на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. По итогам года обустроено 602 площадки, на которых региональный оператор «Теплоэнерго» установил около 1400 контейнеров. Результаты показали, что этот вид работ востребован в муниципалитетах.



Антон Удальев отметил, что на 31 декабря исполнение программы составит около 96%. Ряд муниципалитетов не обеспечили реализацию проекта в полном объеме. Кудымкарский городской округ, Кудымкарский район, Гремячинский городской округ, Скалинское поселение Чусовского района, Пермский район и Очерский городской округ по разным причинам не исполнили свои обязательства по работам. В общей сложности муниципалитеты не выполнили ремонт 30 дворов и 4 общественных территорий.



«Эти работы сейчас просто нельзя принимать из-за низкого качества. В большинстве случаев о срыве исполнения программы было известно заранее. Время на замену подрядчиков либо своевременное уведомление министерства у глав было. В ряде случаев можно было своевременно отказаться от средств. Мы смогли бы перераспределить освободившиеся деньги на другие объекты. В результате имеем кассовое неисполнение в размере 23,8 млн рублей. Считаю, что в данных случаях контроль за работой собственных подрядчиков со стороны муниципалитетов не был организован должным образом», - сообщил Антон Удальев.



По итогам обсуждения губернатор дал несколько поручений минЖКХ по планированию работ по благоустройству. В частности, реагировать на неисполнение работ по благоустройству необходимо более оперативно. Если муниципалитет не справляется – направлять эти средства на благоустройство общественных территорий в других населенных пунктах региона.



Напомним, что за три года реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пермского края благоустроено 1422 двора и 317 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 3,1 млрд рублей.

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