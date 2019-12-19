Во всех районах Перми готовятся к открытию ледовые городки

18:18 | 19.12.2019

В каждом районе для жителей будут работать тематические ледовые городки с горками, скульптурами и новогодними елями.



В Мотовилихинском районе для жителей будут работать 2 ледовых городка. В сквере им. Розалии Землячки расположится Резиденция Деда Мороза. Здесь гостей будет ждать ледяной трон, светоиллюминационные олени, горка в виде саней, настоящая почта Дедушки, световая фотозона. Городок начнет работать с 23 декабря, праздничная программа с участием новогоднего волшебника состоится здесь 28 декабря в 13:00. Второй ледовый городок откроется возле УДС «Молот» 22 декабря в 14:00. Здесь запланирована развлекательная программа с аниматорами. Дети могут принести елочную игрушку, сделанную своими руками, и получить подарок. Традиционно праздничная площадка будет работать в микрорайоне Вышка-2 (улица Гашкова, 29Б), появятся елка у ТЦ «Карнавал» (улица Уинская, 8), рождественская деревня у КДЦ «Мотовилиха» (улица Уральская, 93). У Мотовилихинского пруда установлены горки, будет работать бесплатный каток для всех желающих.



В Дзержинском районе в сквере имени Дзержинского уже украшены две живые ели, к 20 декабря завершится художественное оформление ледового городка «Навстречу к Победе». Он начнет принимать гостей с 22 декабря. На входе в городок расположится центральная скульптурная композиция из четырех «Стел» – это фотозона. Следующая дополнительная зона для фотографирования – скульптурная композиция «Орден «Победа». Для самых маленьких пермяков откроют ледовую горку «Катюша», для детей постарше – горку «Паровоз» с двумя скатами, центром развлечения для детей любого возраста станет бесплатный каток. Каждая фигура будет подсвечена прожекторами со своим цветовым оттенком. Кроме того, украшенная гирляндами и игрушками новогодняя ель установлена на площади у Дворца культуры железнодорожников.



В правобережной части Дзержинского района покататься на горках и катке можно в парке семейного отдыха «Оранжевое лето» микрорайона Пролетарский. Здесь также будет установлена живая праздничная ель, строится большая горка.



В Свердловском районе на площади перед ДК им. Солдатова вокруг одного из фонтанов заливают каток «Лебединое озеро». Он станет одним из элементов ледового городка, посвященного 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Ледовый городок будет состоять из входной группы, двух горок, тематических объектов, лабиринта. Все элементы получат световое оформление. Фонтаны будут украшены светодиодными гирляндами, а две живые ели – светодиодными снежинками. Открытие городка с участием Деда Мороза и Снегурочки состоится 25 декабря в 17:30.



В Индустриальном районе в саду им. Миндовского ледовый городок будет посвящен теме «Транспорт Пермского края». Он откроется для посетителей 28 декабря в 15:00, состоится праздничный концерт. Ледовые фигуры, горки будут выполнены с элементами транспортных средств. В ледовом городке пройдут массовые праздничные мероприятия для горожан, будет работать резиденция Деда Мороза. Кроме того, вход в сад им. Миндовского украсят светодиодные входные группы, создающие праздничное настроение.



В Кировском районе построят 2 ледовых городка, 7 катков и установят более 50 новогодних елей. Главная городская ель прошлых лет высотой 16 метров со световой подсветкой уже переехала в парк культуры и отдыха «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106). Там же в рамках темы «Животные лесов Пермского края» будет построен ледовый городок с 2 ледовыми горками, скульптурной входной группой, лабиринтом с центральной фигурой, скульптурной композицией для фотографирования. Открытие планируется 28 декабря в 18:00. Начнется мероприятие с театрализованного представления, также будет работать резиденция Деда Мороза.



На площади у Дворца культуры «Урал», в микрорайоне Новый Крым (улица Фадеева, 7) будет построен ледовый городок на тему«Щелкунчик» с ледяной детской горкой, ледовым лабиринтом, ледовыми лазалками, световыми фигурами на фасаде здания, подсветкой ледовых фигур и новогодней елью. Открытие планируется 25 декабря.



В Орджоникидзевском районе уже украшен парк культуры и отдыха им. Чехова. Торжественное открытие ледового городка в парке состоится 28 декабря в 11:30. Всего будет построено 6 объектов: 2 ледяные горки, 1 лабиринт, 2 скульптуры для фотографирования, 1 детская интерактивная площадка. Также будет установлена цифра «80» в связи с празднованием в 2020 году 80-летнего юбилея Орджоникидзевского района. В Орджоникидзевском районе также приступили к строительству еще двух ледовых городков, которые порадуют жителей микрорайонов Заозерье и Бумкомбинат.



В Заозерье ледовый городок откроется уже 25 декабря на площади у клуба им. Златогорского. В нем будут горка, блюдце, лабиринт, ледовые скульптуры, ограждение новогодней ели. В микрорайоне Бумкомбинат приступили к строительству ледового городка на площади у Дворца культуры «Бумажник». Он будет состоять из горок, ледяных и снежных скульптур. На площади уже установлена живая новогодняя елка и подготовлена основа под горки.



Ледовый городок на территории поселка Новые Ляды будет расположен на площади перед клубом «Юбилейный» по улице Мира, 1, его тема «Зимняя сказка». Открытие состоится 25 декабря в 18:30.



Напомним, на городской эспланаде в разгаре строительство ледового комплекса, посвященного легендам древней Пармы. Здесь будет 12 ледовых объектов, каждый из которых отразит тему древней культуры и истории пермской земли. Ледовые горки будут посвящены мамонтам, сказочным птицам, караванам и городищам из древних легенд о далекой Парме. Городок будет включать 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 тыс. кв. метров, это один из самых крупных и долго работающих ледовых городков страны.

© «Вечерние ведомости»