Пермь: новости дня
18:13 | 19.12.2019
В Перми назвали имена «Тренеров года»
В конкурсе были определены победители по пяти номинациям: «Тренер года по олимпийским видам спорта», «Тренер года по неолимпийским видам спорта», «Тренер года по адаптивным видам спорта», «Тренер года по игровым видам спорта» и «Молодой тренер». Каждая номинация предполагает денежное вознаграждение для победителей.
В торжественной церемонии подведения итогов приняли участие депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин.
Главными критериями отбора лучших тренеров стали стремление к повышению профессионального уровня и высокие достижения воспитанников. В комиссию по отбору победителей вошли представители администрации Перми, депутаты Пермской городской Думы, спортивной общественности.
В этом году в отборе приняли участие 28 тренеров, по условиям конкурса в каждой номинации был выбран один победитель.
Так, «Тренером года по олимпийским видам спорта» стал тренер по тхэквондо спортивной школы Свердловского района, мастер спорта по тхэквондо Ян Конюхов. «Тренером года по неолимпийским видам спорта» названа Наталья Горбунова, президент спортивной федерации тхэквондо ИТФ Пермского края. Максим Амонов, тренер сборной команды Российской Федерации по регби, стал лучшим в номинации «Тренер года по игровым видам спорта». Победителем в номинации «Молодой тренер года» названа Наталья Иванова, тренер по танцевальному спорту специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай». В номинации «Тренер года по адаптивным видам спорта» премию получила Татьяна Ложочникова, тренер по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
© «Вечерние ведомости»
19.12.2019
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