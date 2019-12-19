Для удобства жителей и гостей Перми изменен режим работы ярмарок

18:11 | 19.12.2019

Ежегодно жители и гости города ждут открытия традиционных новогодних ярмарок. Здесь можно купить новогодние украшения и ели, подарки ручной работы, изделия пермских мастеров и угощения к праздничному столу.



Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», режим работы новогодней ярмарки скорректирован для удобства жителей: с 14:00 до 20:00 – в будни, в выходные дни – с 12:00 до 21:00. Торговая площадка на площади перед «Театром-Театром» будет работать в новогоднюю ночь до 04:00. Здесь размещается 20 новогодних «домиков». Они принимают гостей до 8 января.



На площадке можно выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести атрибутику праздника: искусственные и натуральные ели, гирлянды, елочные украшения, сувениры. Также предприниматели будут продавать мед разных сортов, колбасную продукцию, конфеты, пряники – пермяки могут купить все необходимое в одном месте.



Также здесь организована продажа стрит-фуда: горячие напитки, безалкогольный глинтвейн, выпечка, тортильи.



С 28 декабря посетить ярмарки можно в каждом районе.



График работы:



с 16 декабря по 8 января – улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район);



с 18 по 22 декабря – шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район);



с 19 по 22 декабря – улица Героев Хасана, 105 (Свердловский район);



с 23 по 26 декабря – улица Уинская,10 (Мотовилихинский район);



с 23 по 26 декабря – шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район);



с 28 декабря по 8 января – улица Запорожская, 11а (Свердловский район);



с 28 декабря по 8 января – улица Стахановская, 19 (Индустриальный район);



с 28 декабря по 8 января – улица Писарева, 25/1 (Орджоникидзевский район);



с 28 декабря по 8 января – улица Ласьвинская,18 (Кировский район);



с 28 декабря по 8 января – улица Мильчакова, 22 (Дзержинский район).



Время работы ярмарок с 12:00 до 20:00.

© «Вечерние ведомости»