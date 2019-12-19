Благодаря поддержке краевых властей вдвое больше больных детей получат помощь нянь фонда «Дедморозим»

18:05 | 19.12.2019

В среду, 18 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», где познакомился с командой, а также узнал о ключевых проектах организации.



В частности, глава Прикамья посетил Службу качества жизни, которая появилась в 2017 году и направлена на то, чтобы ребята даже с самыми тяжелыми проблемами здоровья могли жить не в больнице, а рядом со своими близкими. Сотрудники «Дедморозим» рассказали о работе проектов «Рядом с мамой», «В домике», «Вернуть будущее», «Больничные мамы», «Скорая чудес» и « Донорство ума». Также Максим Решетников посетил галерею чудес, совершенных пермяками для тяжелобольных детей.



В рамках рабочей поездки губернатора в фонд состоялось совещание, на котором подвели итоги совместной деятельности краевых властей и благотворительной организации. В «Дедморозим» отмечают, что среди основных достижений фонда в 2019 году - то, что неизлечимо больные дети, которые живут за пределами Перми, впервые стали получать паллиативную помощь на дому. В текущем году Служба качества жизни фонда обеспечивает ей 37 ребят, а всего среди подопечных фонда – почти 100 детей. Также в этом году 6 воспитанников интернатов навсегда покинули закрытые учреждения и начали жить самостоятельно при поддержке «Дедморозим».



Кроме того, с весны этого года все нуждающиеся дети с онкозаболеваниями имеют возможность проходить высокоэффективную протонную лучевую терапию в Санкт-Петербурге, отметил учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Пермский край стал третьим регионом в стране, где принято решение об оплате протонной терапии из регионального бюджета. По поручению главы Прикамья в 2019 году на эти цели было направлено порядка 15 млн рублей, такой же объем средств будет направлен из краевого бюджета в следующем году.



«В Пермском крае живут чудесные люди, благодаря которым жизнь детей нашего региона не зависит от денег, — считает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Именно они однажды помогли в оплате протонной терапии для маленькой Алины, собрав почти 2 млн рублей. Из этой истории родилась инициатива «Дедморозим» предоставлять этот новый эффективный вид лечения и другим нуждающимся детям. Чудесно, что при поддержке минздрава и губернатора Пермского края протонная терапия теперь доступна всем маленьким пациентам региона».



Также губернатор и представители фонда обсудили расширение мер, направленных на решение проблем сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями, в том числе, и за счет увеличения краевой поддержки. Глава Прикамья поручил краевым минздраву и минсоцразвития совместно с фондом доработать планы, чтобы уже в 1 квартале краевые власти могли определиться с увеличением объемов финансирования на последующие годы. Так, в 2020 году будет увеличена субсидия на оказание выездной паллиативной помощи, которая сейчас составляет 6 млн рублей. Еще 46 млн рублей федеральных средств будет направлено на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи на дому. Кроме того, увеличится финансирование проекта «Сиделка». На работу нянь, помогающих тяжелобольным детям на дому, из краевого бюджета будет направлено более 2,2 млн рублей. Это позволит увеличить объем помощи в 2 раза и довести число семей, получающих поддержку, до 100.



Как рассказала игровой терапевт «службы заботы» Дарья Бажина, помощь, которую она оказывает семьям с тяжелобольными детьми, позволяет им проще адаптироваться в жизни. Дети становятся более контактными и смелыми, а у взрослых появляется больше возможностей выйти из дома по своим делам. По ее словам, очень важно находить индивидуальный подход к каждому ребенку. «Все дети с разными возможностями, стараюсь выбрать то, что соответствует возможностям того или иного ребенка. Чаще всего игры направлены на взаимодействие с детьми, на их социализацию. Также проводим групповые занятия. Больше всего детям нравятся музыкальные занятия, популярностью пользуются тактильные игрушки», - отмечает Дарья Бажина.



«Дедморозим» — пермский фонд чудес для детей-сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями, который создан обычными людьми. За время работы организации была оказана помощь более чем 10 тыс. ребят. В настоящее время фонд реализует 8 постоянных проектов, при его поддержке и поддержке неравнодушных людей работает 4 службы помощи детям. Деятельность фонда поддерживают десятки тысяч людей из Пермского края и за его пределами, когда совершают посильные пожертвования на помощь детям.



Протонная терапия — самый эффективный метод лучевой терапии, существующий на сегодняшний день. Протоны поражают клетки опухоли максимально точно и не повреждают здоровые ткани. Главные пациенты, которым необходима «протонная пушка», — дети, так как их организм более чувствителен к радиации. Еще несколько лет назад протонную терапию не делали в России, и детей могли спасти только за рубежом — средства на оплату таких процедур собирали благотворительные фонды.

© «Вечерние ведомости»