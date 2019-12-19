Телевизионный фильм «Два берега» получил первый рибейт от Пермского края

17:44 | 19.12.2019

В рамках работы по поддержке кинопроизводства Пермского края с 2019 года в регионе начали внедрять систему рибейта. Первым фильмом, получившим рибейт от краевых властей, стал телевизионный игровой фильм «Два берега», который снимался в Кунгуре, а также на территории поселков Пашия, Усьва, Шумихинский и Кусье-Александровский.



Напомним, основная идея системы рибейта заключается в том, что при условии съемок на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками компании смогут вернуть часть издержек на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Размер возврата в Прикамье составляет 50 %.



Такой механизм компенсации уже успешно зарекомендовал себя в шести регионах страны, Пермский край стал седьмым. Губернатор Пермского края Максим Решетников, комментируя внедрение рибейта в регионе, подчеркнул: «Съемки сериалов и фильмов в крае обеспечивают занятость в крае, делают его более привлекательным для туристов».



Давать заключение о том, какие компании смогут получить рибейт, будет специально созданная пермская кинокомиссия, которая начала свою работу в ноябре 2019 года. Целью ее создания, кроме выбора фильмов, претендующих на рибейт, является организация продвижения Пермского края как интересного и экономически выгодного места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов.



Комиссия также будет оказывать услуги по организации съемок, подбору локаций, помогать в поиске актеров киногруппам, приезжающим на съемки в Пермский край. Так, до 25 декабря она сформирует базы данных актеров, киноспециалистов и организаций. Подать заявку на включение в базу можно, написав на электронный адрес: filminperm@gmail.com.



Кроме того, для того чтобы компании предпочли регион для съемок, будут организованы так называемые location-шоу, в рамках которых будут демонстрироваться пейзажи и другие достопримечательности Прикамья.



Напомним, что помимо художественного фильма «Два берега», на территории края в последние годы уже проходили съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил», киноленты «Территория» и сериала «Зулейха открывает глаза». Сейчас продолжаются съемки исторической картины «Сердце Пармы».



Прием заявок от съемочных групп, претендующих на рибейт в 2020 году, начнется в феврале следующего года. Основные критерии по отбору фильмов, которые хотят получить рибейт, следующие: кино должно быть профессиональным с заранее известным продюсерским и режиссерским составом. Рибейт предоставляется негосударственным организациям, например, телевидению. Чтобы кинокомпания смогла подать фильм на рибейт, картина должны быть уже снята.



Режиссером мелодрамы «Два берега» выступила Ольга Субботина, известная как постановщик фильмов «Чужая кровь», «Закрой глаза», «Соблазн», «Бежать», «Про любоff». Главные роли в кинокартине исполняют Елена Аросьева и Аглая Шиловская. Фильм снимался по заказу Первого канала.

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