Новый детский сад в центре Перми годов к лицензированию

17:39 | 19.12.2019

В Перми завершено строительство нового детского сада на 160 мест. Объект находится на ул. Революции, 52г, на территории ЖК «Гулливер». Инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии детского сада всем строительным требованиям. Теперь его ждет лицензирование, после чего маленькие пермяки смогут пойти в новый детский сад. Здание площадью 3,1 тыс. квадратных метров будет новым корпусом сада № 296.



Завершив возведение объекта, компания «КОРТРОС» стала первым девелопером, который выполнил социальные обязательства перед городом. Напомним, между застройщиком, мэрией и правительством Пермского края было заключено трехстороннее соглашение, предполагающее безвозмездную передачу детсада в собственность муниципалитета. Проект был реализован силами застройщика, его стоимость составила 155 млн рублей.



Благодаря социальной ответственности застройщика жители района, в том числе квартала «Гулливер», смогут водить детей в новый детский сад. Такой комплексный подход к строительству поддерживают и другие добросовестные девелоперы края. Например, компания «Сатурн-Р» в следующем году сдаст школу на 1225 мест, кроме того, будет построено два детских сада. Корпорация «Девелопмент-Юг» уже возвела и передала Перми детский садик на 300 мест в микрорайоне Ива, планируется строительство второго детсада и школы на 1626 мест. Девелопер «Орсо групп» возведет детсад на 100 мест в Индустриальном районе, ПЗСП обеспечит 235 мест в новом дошкольном учреждении Свердловского района.



Напомним, в Пермском крае сейчас строится 28 объектов образования: 17 детских садов и 11 школ. Всего в этом году было построено 4 школы (2 в Перми, в п. Щучье Озеро и реконструкция школы Соликамске) и 3 детских сада в Кондратово, Фролах и Березовке. Всего же до 2022 года планируется построить 25 садиков и 26 школ, что позволит решить проблемы нехватки учебных заведений в крае.

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