Энергоэффективные решения для пермских муниципалитетов

15:29 | 19.12.2019

Компания «ЕЭС-Гарант» представила участникам форума «Энергоэффективное Прикамье» современные решения, которые подходят для жилых домов и социальных объектов. В частности, это проекты по внедрению погодозависимой автоматики – системы автоматического регулирования теплопотребления (САРТ).



Отдельно представители «ЕЭС-Гарант» рассказали о формате работы в рамках энергосервисных контрактов. В случае их заключения все мероприятия проводятся за счет компании, клиент же рассчитывается за ее услуги из образовавшейся экономии.



Также участники форума обсудили государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.



Форум «Энергоэффективное Прикамье» проводится национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ при поддержке администрации города Перми и правительства Пермского края.

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