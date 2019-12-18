Комиссия по ПЗЗ Перми рассмотрела заявление об изменении параметров строительства в микрорайоне Красные казармы

13:15 | 19.12.2019

С застройщиком заключено допсоглашение, согласно которому он построит детский сад на 200 мест, а не на 100, как планировалось ранее. В одном из домов появится еще один садик на 75 мест, в микрорайоне уже возводится новая школа.



Рассматриваемая территория ограничена улицей Чернышевского, зданиями по улице Чернышевского, 23, 35, 37, а также улицами Карла Модераха и Василия Татищева. Застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке Перми за изменением параметров строительства на двух земельных участках: площадь первого – 9 422 кв. м, площадь второго – 59 553 кв. м. Они расположены в территориальной зоне Ц-2. Заявитель запрашивает установление подзон с коэффициентом плотности застройки – 3,73, предельной высотой зданий – не более 25 этажей на первом земельном участке. В отношении второй территории застройщиком предложена подзона по высоте – 17 этажей с максимальным коэффициентом плотности 3,73. Однако члены комиссии утвердили предельную высоту – не более 14 этажей.



ООО «Сатурн-Р» также представило дополнительное соглашение по обязательствам строительства социальных объектов. Школа на 1225 мест уже возводится на территории ЖК «Арсенал», также появятся 2 детских сада – отдельно стоящее здание на 200 мест и детский сад в одном из жилых домов на 75 мест. Кроме того, застройщик профинансирует недостающее количество мест.



Напомним, ранее ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», правительство Пермского края и администрация Перми подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность объектов социального назначения в микрорайоне Красные казармы. Согласно документу, в микрорайоне планировалось возведение школы на 1225 учебных мест и два детских сада – на 100 и 75 мест. Теперь по допсоглашению вместо детского сада на 100 мест будет построен сад на 200 мест отдельно стоящим корпусом, другой на 75 мест – расположится в одном из жилых домов.



Комиссия по землепользованию и застройке Перми направила проект на публичные слушания, а также рекомендовала комплексно подойти к рассмотрению вопроса и обсудить его на заседании градсовета.

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