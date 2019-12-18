В Прикамье готовится законопроект о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей

13:07 | 19.12.2019

Проект закона готовит министерство территориальной безопасности Пермского края. Связано это с участившимися сообщениями граждан, в том числе в социальных сетях. Родители обеспокоены фактами продажи школьникам во дворах учебных заведений и в иных местах снюсов под видом «жевательного табака».



Законопроект будет подготовлен в кратчайшие сроки, учитывая опыт тех немногих субъектов, где такая работа уже начата. Документ, по сути, сможет регулировать вопрос вовлечения несовершеннолетних в потребление никотиносодержащих смесей до принятия закона на федеральном уровне.



В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Пермского края.

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