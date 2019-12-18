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12:57 | 19.12.2019

Пермским предпринимателям компенсируют затраты на сертификацию экспортных товаров

В Перми предприниматели, эксперты и чиновники обсудили возможности господдержки малого и среднего предпринимательства. Власти помогут бизнесу запустить онлайн-торговлю с другими странами, а региональный Центр поддержки экспорта оплатит размещение и продвижение их продукции на маркетплейсах.

Меры господдержки для жителей региона, развивающих свой бизнес в интернете, краевые власти представили на форуме «Электронная торговля. Большие масштабы малого бизнеса». Среди них консультирование по экспортной электронной торговле, компенсация части затрат на транспортировку и сертификацию товара, подбор и предоставление инструментов для аналитики своего бизнеса. На эти цели в бюджете регионального Центра поддержки экспорта заложено 6,7 млн рублей.

На форуме в рамках площадки «Экспорт в Digital эпоху: электронная торговля и международные маркетплейсы» заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского край Ирина Григоренко рассказала, как получить помощь от государства. «Каждое малое или среднее предприятие может рассчитывать на нашу поддержку в размере до 500 тыс. рублей для размещения и продвижения своей продукции на электронных торговых площадках, для этого необходимо обратиться в региональный экспортный центр, заполнить анкету, подать заявку на субсидию, пройти консультации и конкурсный отбор».

На помощь малому и среднему бизнесу в регионе в 2019 году было направлено 651 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 515,3 млн рублей. За это время разными возможностями господдержки воспользовались 15 тыс. субъектов МСП.

Сейчас получить господдержку планирует Александр Михайлов – руководитель «Кунгурской швейной фабрики». Он поделился своим опытом вывода продукцию на электронную торговую площадку. «Когда мы начали выходить на рынок с новым продуктом, то дистрибьюторы и оптовики нам отказали. Тогда мы запустили свои соцсети и интернет-магазин, но и там продажи не пошли. После этого обратились в Wildberries – теперь плотно работаем вместе. Это, конечно, долгие деньги, первая реальная прибыль пришла через полгода, но оно того стоило. Лучше всего там продались наши детские варежки, их даже не хватило и пришлось дошивать продукцию».

Господдержка для предпринимателей предоставляется в рамках соглашения о сотрудничестве в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли между Пермским краем и Российским экспортным центром. Так, продукцию пермских производителей экспортный центр может продвигать на 14 европейских и азиатских электронных площадках.

Напомним, в рамках нацпроекта «Международная промышленная кооперация и экспорт», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7,7 млрд долларов США.

По информации министерства промышленности Пермского края, в форуме «Электронная торговля» приняли участие более 1 тыс. бизнесменов из разных территорий Прикамья. Напомним, ранее в рамках пленарной сессии губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с экспертами компаний АМАДО, PAL в России, Wildberries, Ohmy.Fashion и «Сберлогистики» перспективы развития электронной торговли в регионе.

© «Вечерние ведомости»

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