«Горьковка» приглашает пермяков узнать больше о Рождестве в Европе

12:53 | 19.12.2019

21 декабря в 12:00 в библиотеке им. Горького начнется заседание дискуссионного клуба на испанском языке. Тема - «Рождество в Испании».



В Испании Рождество (Navidad) является одним из самых главных праздников, различные мероприятия проходят там с 8 декабря (Дня непорочного зачатия Девы Марии) по 6 января (Дня трех королей). Праздничное убранство домов, улиц и площадей, рождественские базары, традиционные рождественские блюда - обо всем этом узнают посетители клуба. Модераторы – Андреа дел Пилар Картагена Гомез и Игорь Барон. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 16+.



22 декабря в 12:00 состоится праздник «Рождественская сказка» с Немецким читальным залом. В программе игры, песни, загадки, викторины, рождественские традиции Германии и Австрии, праздничное чаепитие и сюрприз от Дягилевской гимназии. Подведение итогов и награждение победителей конкурсов рождественской выпечки по немецким рецептам, иллюстраций к сказке Гофмана «Щелкунчик». Языки проведения – немецкий и русский. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 12+.



С 23 декабря по 14 января в отделе редких книг «Горьковки» пройдет выставка «Новый год и Рождество». В экспозиции – старинные книги и журналы с рассказами, стихами, рецептами. Тут можно прочитать заметку из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1758 год о праздновании Нового года в середине XVIII века или увидеть книгу М. Я. Чапкиной «Привет из Столицы! Советская поздравительная открытка 1917-1991». Библиотека предлагает полистать журналы «Лукоморье» за зимние месяцы 1916 года и журнал «Дамский мир» за 1915 год, «Детское чтение» за 1896 год, другие красивые издания. Читальный зал отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж), 6+.

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