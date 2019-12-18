Пермяки могут приобрести новогоднюю елку в лесничествах

12:43 | 19.12.2019

Для покупки дерева жителям необходимо обратиться в Пермское или Закамское участковые лесничества. Цена елки варьируется в зависимости от высоты дерева.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, для приобретения главного символа Нового года жителям города необходимо обратиться с заявлением в лесничества Пермского края для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Продавать «зеленых красавиц» будут в ограниченном количестве – 2 дерева на человека.



Жителям Перми, желающим приобрести ель к новогодним праздникам, необходимо обратиться в ближайшие лесничества: ГКУ «Пермское лесничество» (село Култаево, улица Романа Кашина, 81, телефон 294-80-23, 294-82-98) или ГКУ «Закамское лесничество» (улица Маршала Рыбалко, 119, телефон 284-04-31, 284-04-42).



Стоимость ели будет варьироваться в зависимости от высоты дерева – так, елочка высотой до 1 метра будет стоить 21 рубль, елка от 1 до 2 метров – 41 рубль, стоимость ели от 2 до 3 метров составит 61 рубль, от 3 до 4 метров – 81 рубль, свыше 4 метров – 121 рубль за дерево.



Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород, запрещена. Чтобы сохранить деревья от незаконной вырубки в предновогодний период, на территории пермских городских лесов проводятся регулярные обходы и объезды лесных участков.



При перевозке хвойных деревьев необходимо иметь при себе документы, подтверждающие их легальное приобретение.

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