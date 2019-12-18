Пермь: новости дня
12:34 | 19.12.2019
Безопасностью Уфы занялись пермяки: искусственный интеллект и 1200 новых камер
Новая система мониторинга безопасности оснащена нейросетевыми модулями, позволяющими превращать видеокамеру в инструмент работы с повышением общественной безопасности. Система способна одновременно распознавать 100 лиц в кадре, имеет неограниченную по количеству лиц базу данных, позволяет искать людей в видеоархиве по фотографии и учитывает множество других нюансов. Разработка компании Macroscop настолько «умна», что распознает даже лица, прикрытые зимними шарфами и шапками-ушанками, касками и шумозащитными наушниками, очками или челкой. При этом камера, зафиксировавшая персону, например, из списка особо опасных преступников, способна отправлять уведомление на мобильные телефоны охранников, патрульных, следователей и так далее.
Помимо модуля распознавания лиц система обеспечивает работу детектора громких звуков, функции межкамерного трекинга и многих других модулей видеоаналитики. При этом весь возможный функционал камер контролируется из единого операционного центра.
Сейчас Центр общественной безопасности Уфы перевел муниципальную систему видеонаблюдения с Vocord на Macroscop (400 камер), к концу года число камер, работающих на Macroscop, превысит 1000 штук. Как минимум 300 камер мониторинга общественной безопасности будут расположены в скверах и парках Уфы.
При формировании «Безопасного города» в Пермском крае также использовался софт компании Macroscop. Как отметили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, на сегодня в Перми установлено более 600 камер с «ядром» пермского решения в парках, скверах, вблизи памятников, а также на дорогах. Использование искусственного интеллекта позволяет управлять ptz-камерами (pan-tilt-zoom-камера поддерживает удаленное управление направлением и увеличением – прим. ред.), формировать детальную аналитику, например, в виде тепловых карт активности и распознавания лиц для обеспечения безопасности в общественных местах.
Как заявили в Macroscop, в планах компании – развитие ПО для дальнейшего участия в программе реализации проектов «Безопасный город» по всему миру. Сейчас пермскую разработку также используют полицейское управления округа Ипр в Бельгии, судебная полиция Италии, а также такие бренды, как Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, «Лукойл» и многие другие в 55 странах мира. Компания является резидентом научного центра «Сколково», штаб-квартира расположена в Перми.
Macroscop – разработчик программных продуктов и аппаратных решений для систем IP-видеонаблюдения, анализа видеопотоков, например, поиска на записях определенного предмета или человека, обнаружения и распознавания лиц, автоматизации подсчета людей в очередях, детекции толпы и так далее.
Компания создана в 2008 году предпринимателями из Перми. В настоящее время решения Macroscop доступны в 55 странах мира. Среди реализованных проектов компании – детектор отсутствия касок на рабочих, учитывающий наличие наушников и защитных очков, модуль определения наполненности полок и витрин, модуль контроля длины очередей, снижающий издержки в ритейле, и другие решения.
С 2019 года компания Macrosccop является партнером Сетевого ИТ-университета – образовательного проекта для развития потенциала молодых айтишников Пермского края. ИТ-университет организует образовательные треки для подготовки школьников, студентов и молодых специалистов по ИТ-направлениям. Обучение для жителей Пермского края бесплатно. Проект реализуется при поддержке краевого министерства информразвития и связи, министерства образования в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».
© «Вечерние ведомости»
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