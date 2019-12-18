Пермь: новости дня
18:41 | 18.12.2019
Со следующего года бизнесменов Прикамья начнут обучать основам интернет-торговли
В рамках пленарной сессии, открывшей форум, губернатор Пермского края Максим Решетников вместе с экспертами отрасли электронной торговли, такими, как Wildberries и Ohmy.Fashion, крупнейшего регионального маркетингового агентства, а также «Сберлогистики», обсудил перспективы развития данного направления и вопросы, с которыми могут столкнуться как предприниматели, так и представители власти.
Электронная торговля – это совершенно новое направление для властей всех уровней, считает Максим Решетников. «Благодаря электронной торговле границы не заканчиваются границами нашего региона – перед нами Россия, другие страны, где можно успешно торговать. Привлекать деньги в региональную экономику со всего мира. Сейчас нам нужно наладить диалог, понять, где есть барьеры, проблемные повороты и новые возможности для создания дополнительных сервисов, необходимых льгот для малого и среднего бизнеса», - отметил он.
В 2018 году в Пермском крае финансовый оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 5% по сравнению с 2017 годом - на 52 млрд рублей. При этом рынок электронной торговли Пермского края активно развивается: с 2017 года электронный товарооборот в Прикамье увеличился в три раза с 82,7 млн рублей до 272 млн рублей, сообщает Пермьстат. Форум электронной торговли и другие события в этой сфере позволят увеличить еще и экспорт товаров пермских предприятий. Напомним, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт России должен удвоиться.
По данным информационной системы СПАРК, в крае занимаются продажей продукции собственного производства более 4 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Из них только около 350 предприниматели, работают через интернет-ресурсы. Все они потенциальные клиенты маркетплейсов, участники электронной торговли. Например, пермская компания «Рав Лабораториз» отправляет на экспорт через интернет в среднем 60 музыкальных инструментов в месяц. По словам генерального директора компании Владислава Михеева, они экспортируют порядка 87% продукции в 126 стран мира.
По информации министерства промышленности Пермского края, с 2020 года в регионе стартует образовательный проект, в котором предприниматели получат знания по созданию сайтов, а также выходу на рынки российских и зарубежных площадок.
Как отметил исполнительный директор PAL в России (официальный сервисный партнер ALIBABA) Дмитрий Хаскель, форум даст толчок к развитию как тем предприятиям, которые только выходят на интернет-площадки, так и тем компаниям, которые уже не первый год в этом бизнесе. «В бизнесе важна прозрачность и скорость работы. На таких форумах власть помогает сократить время выхода на зарубежные рынки, выстроить систему, чтобы избежать подводных камней и не получить штрафы. Форум полезен предпринимателям, которые не первый год в бизнесе и уже смогли приблизиться к европейским стандартам рынка. Совсем новые компании тоже могут почерпнуть здесь новое, так как они более гибкие и динамичные, быстро погружаются в программы выходов в электронные маркетплейсы», - считает бизнесмен.
По словам Алексея Богдановского, генерального директора интернет-агентства полного цикла «АМАДО», эксперта по обучению Яндекса, сейчас у бизнеса есть большие возможности по распространению своей продукции: «Чтобы достичь успеха, предпринимателям нужно экспериментировать, тестировать различные возможности. Сейчас государство дает субсидирование при использовании площадок маркетплейсов, этот ресурс можно использовать».
Отметим, что Пермский край находится на 14 месте среди регионов России по количеству субъектов МСП – 102,4 тысячи предпринимателей. Мерами господдержки, в том числе материальными и консультационными, в 2019 году воспользовались более 15 тысяч субъектов МСП.
© «Вечерние ведомости»
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