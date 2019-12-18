Электрички, поезда, автобусы и самолеты: как изменится расписание транспорта в новогодние праздники

18:30 | 18.12.2019

Праздничные дни не отразятся на работе поездов дальнего следования.



18 декабря на заседании правительства Пермского края министр транспорта Николай Уханов доложил о предстоящих изменениях в движении транспорта в новогодние каникулы.



31 декабря 2019 работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по расписанию буднего дня без сокращения режима работы. В новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 часов в разных районах Перми будет организована работа 8 автобусных и 3 трамвайных маршрутов.



«Для комфорта жителей и гостей региона в новогодние праздники будет увеличено количество отправлений межмуниципальных маршрутов: перевозчики вводят дополнительные рейсы, потому что ежегодно в предпраздничные дни количество пассажиров возрастает в среднем на 15-20%», - отметил Николай Уханов.



Изменения в расписании межмуниципальных маршрутов междугороднего сообщения можно посмотреть на avperm.ru. Изменения в расписании авиарейсов можно увидеть на официальном сайте аэропорта aviaperm.ru в разделе «Расписание рейсов». Изменения в расписании движения пригородных поездов размещено на сайте ppk59.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



Важно отметить, «Горнолыжный экспресс» до горнолыжного центра «Губаха» (с остановкой в Чусовом) со 2 по 8 января будет выполнять рейсы согласно расписанию - ежедневно. В вагонах есть специально отведенные места для горнолыжного снаряжения.



Отдельно глава минтранса остановился на обеспечении безопасности на автомобильных дорогах. По словам Николая Уханова, центральная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, получает информацию с 262 камер видеонаблюдения. Благодаря этому и информации с метеостанций службы могут оперативно реагировать на изменения на дорогах. Каждый житель Пермского края может в режиме реального времени следить за ситуацией на дорогах.



Номера диспетчерских служб находятся в открытом доступе.



Кроме того, в преддверии новогодних и рождественских праздников в Пермском крае автостанции, железнодорожные вокзалы, аэропорт украшены новогодними елками, красочными плакатами, зимней иллюминацией. Перед зданием пермского аэропорта «Большое Савино» установлены цифры предстоящего года «2020», на железнодорожных вокзалах Пермь I и Пермь II установлены и украшены новогодние елки, фасад автостанции «Южная» подсвечен с помощью лазерного проектора.



Для пассажиров планируется ряд праздничных мероприятий. В декабре пройдут театрализованные новогодние мероприятия для детей: на станции Пермь II 21 декабря в 9:00, на станции Пермь I 28 декабря в 9:30.

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