18:22 | 18.12.2019

В новогодние и рождественские праздники на территории Пермского края запланировано проведение до 1600 мероприятий, из них треть – с массовым пребыванием людей. Новогодние мероприятия пройдут на объектах культуры и в образовательных учреждениях края. 6 и 7 января 2020 года в 183 храмах, церквях, часовнях и монастырях запланированы религиозные мероприятия по празднованию Рождества Христова. Сегодня, 18 декабря, на заседании правительства Пермского края обсудили вопросы обеспечения безопасности в новогоднюю ночь и каникулы.



Как отметил губернатор Максим Решетников, все службы региона должны быть готовы к любым неожиданностям. Предполагается, что в общей сложности в праздничных мероприятиях примет участие более 400 тысяч человек. «До праздников остается около 2 недель. И мы с вами понимаем: для многих служб это время напряженной работы», - подчеркнул Максим Решетников.



В своем докладе и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров рассказал, как организовано межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности.



«В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для обеспечения правопорядка и общественной безопасности организовано взаимодействие на всех уровнях: администрации губернатора Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, всех заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и служб экстренного реагирования. В общей сложности задействовано будет около 30 тысяч сотрудников экстренных служб (полиция, Росгвардия, МЧС, энергетики, аварийные бригады коммунальных служб, нештатные аварийно-спасательные формирования) и более 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе более тысячи единиц пожарной техники, около 800 единиц – инженерной техники, 2 вертолета». По словам Игоря Гончарова, анализ готовности служб и организованное взаимодействие с правоохранительными органами позволяет сделать вывод, что к проведению праздничных мероприятий Пермский край готов.



В течение месяца на всех площадках, где запланированы праздничные мероприятия, прошли профилактические рейды, проверены пути эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, проинструктирован персонал.



Охрана общественного порядка в новогодние праздники будет осуществляться по нескольким направлениям: обеспечение безопасности на дорогах, патрулирование вблизи мест проведения мероприятий, обследование кинологами мест проведения мероприятий, а также участие в контрольно-пропускном режиме.



Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает граждан соблюдать меры пожарной и личной безопасности.

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