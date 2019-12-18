Пермь: новости дня
18:22 | 18.12.2019
Максим Решетников: «Все службы региона должны быть готовы к любым неожиданностям»
Как отметил губернатор Максим Решетников, все службы региона должны быть готовы к любым неожиданностям. Предполагается, что в общей сложности в праздничных мероприятиях примет участие более 400 тысяч человек. «До праздников остается около 2 недель. И мы с вами понимаем: для многих служб это время напряженной работы», - подчеркнул Максим Решетников.
В своем докладе и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров рассказал, как организовано межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности.
«В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для обеспечения правопорядка и общественной безопасности организовано взаимодействие на всех уровнях: администрации губернатора Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, всех заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и служб экстренного реагирования. В общей сложности задействовано будет около 30 тысяч сотрудников экстренных служб (полиция, Росгвардия, МЧС, энергетики, аварийные бригады коммунальных служб, нештатные аварийно-спасательные формирования) и более 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе более тысячи единиц пожарной техники, около 800 единиц – инженерной техники, 2 вертолета». По словам Игоря Гончарова, анализ готовности служб и организованное взаимодействие с правоохранительными органами позволяет сделать вывод, что к проведению праздничных мероприятий Пермский край готов.
В течение месяца на всех площадках, где запланированы праздничные мероприятия, прошли профилактические рейды, проверены пути эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, проинструктирован персонал.
Охрана общественного порядка в новогодние праздники будет осуществляться по нескольким направлениям: обеспечение безопасности на дорогах, патрулирование вблизи мест проведения мероприятий, обследование кинологами мест проведения мероприятий, а также участие в контрольно-пропускном режиме.
Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает граждан соблюдать меры пожарной и личной безопасности.
© «Вечерние ведомости»
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