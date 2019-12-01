В новогодние праздники новые трамваи пойдут по самым востребованным у пермяков маршрутам

17:56 | 18.12.2019

Об этом стало известно 18 декабря на заседании правительства Пермского края. Как отметил в своем докладе краевой министр транспорта Николай Уханов, трехсекционный трамвай пройдет по одиннадцатому маршруту, а односекционный «Львенок» пополнит ряды трамваев маршрута №5.



В новых вагонах установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.



Напомним, в новогодние праздники изменится движение транспорта. 31 декабря 2019 работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по расписанию буднего дня без сокращения режима работы. В новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 часов в разные районы города будет организована работа 8 автобусных и 3 трамвайных маршрутов.

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