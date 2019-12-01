Пермь: новости дня
17:52 | 18.12.2019
Ярмарка на пермской эспланаде в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра
Сегодня, 18 декабря, на заседании правительства Пермского края обсудили проведение предновогодних ярмарок в регионе.
Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, формат ярмарок за последние 2 года себя зарекомендовал: он удобен жителям и позволяет приобрести свежую продукцию у местных производителей рядом с домом. «В этом году во всех муниципалитетах прошло около 1,5 тыс. ярмарок, из них 660 специализированных, почти 500 ярмарок выходного дня и 300 – универсальных. В канун Нового года запланировано еще более 160 ярмарок, при этом треть пройдет в Перми и две трети – во всех территориях края», – подчеркнул губернатор.
По словам первого заместителя председателя правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, в муниципалитетах пройдет 107 ярмарок, на каждой из которых предусмотрено от 15 до 25 торговых мест. Всего в них примут участие более 200 предпринимателей. Более подробную информацию о месте проведения ярмарок можно найти на сайте краевого минпрома и в социальных сетях.
В краевой столице пройдет 57 ярмарок на 15-25 торговых мест. «Всего предусмотрены 8 площадок для проведения предновогодних ярмарок. Они стартовали 16 декабря на площадке на ул. Крупской, 42, где в ежедневном режиме с 10 до 20 часов население может приобрести качественные продукты питания по приемлемым ценам. А с 26 декабря предновогодние ярмарки будут функционировать практически в каждом районе Перми. На ярмарках посетители смогут приобрести живые и искусственные ели, елочные украшения и сувенирную продукцию, а также продукты питания местного производства для праздничного новогоднего стола, в том числе мясные и рыбные деликатесы, мед, сыры и дикоросы», – отметил зампред.
Также Алексей Чибисов рассказал, что на городской эспланаде предусмотрены две ярмарки – перед Театром-Театром и на площади перед памятником Героям фронта и тыла со стороны ул. Попова.
На площади перед Театром-Театром ярмарка начнет работу с 20 декабря и будет функционировать все новогодние праздники до 9 января. С 10:00 до 20:00 ярмарочная торговля будет осуществляться в 20 деревянных домиках, украшенных светодиодными гирляндами, елочными ветками и золотыми шарами. Для жителей города будет предусмотрена новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и музыкальное сопровождение, в вечернее время – выступления творческих коллективов. Также для удобства жителей Перми в новогоднюю ночь работа ярмарки продлена до 4:00 утра.
На второй площадке – перед памятником Героям фронта и тыла – ярмарка будет работать в выходные дни 21-22 декабря, 28-29 декабря. Там также будут установлены 16 деревянных домиков. Здесь будет организована обширная развлекательная программа для детей, в частности, бесплатные мастер-классы по рисованию новогодних открыток, изготовлению имбирных пряников, созданию игрушек из керамики, а также конкурсы с памятными призами и выступления творческих коллективов.
Помимо предновогодних ярмарок в Перми и крае будут работать елочные базары. В муниципалитетах уже заработали 43 елочных базара, в Перми их – 41, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Также в ходе заседания обсудили работу ледового городка «Легенды древней Пармы» на эспланаде. По словам режиссера Агентства социокультурных объектов города Перми Аллы Пономаревой, уже с 30 декабря жителей и гостей Перми ждут концерты, мастер-классы, пройдет II фестиваль огненных театров «Кубок огня», в котором выступит 9 театров из разных городов России, Рождественский турнир России по ледовой скульптуре и др.
С 20 декабря на эспланаде заработает фотозона со световым оформлением, а вслед за ярмаркой 30 декабря заработает спортивный комплекс, который включает горку для катания на тюбингах и ледовый каток в 3 тыс. кв. м. Также на площади перед Театром-Театром к 19 декабря появится 10-метровая ледовая ель, вокруг которой будут работать карусели.
© «Вечерние ведомости»
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