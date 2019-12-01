Пермь: новости дня
17:35 | 18.12.2019
«Т Плюс» планирует переход на новую модель рынка тепла в Перми в 2020 году
Это позволит компании привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в развитие теплоснабжения. Об этом заявил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе селекторной пресс-конференции, посвященной предварительным итогам 2019 года.
К настоящему моменту в Перми ведутся активные переговоры между компанией, городскими и региональными властями по переходу на «альткотельную». Новая модель рынка тепла позволит «Т Плюс» существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей и до 2029 года гарантированно обеспечит 2,4 млрд рублей дополнительных инвестиций в отрасль.
«Наша приоритетная задача – перевод города на ценообразование по принципу альткотельной в 2020 году», - отметил Андрей Вагнер.
На сегодня порядка 60% теплосетевых коммуникаций Перми эксплуатируются 25-30 лет, и с каждым годом степень их износа неуклонно растет. Необходима срочная замена этих участков, что требует серьезных финансовых вложений. Один из возможных способов привлечь необходимые инвестиции – переход на «альткотельную».
Также предполагается установление на долгосрочный период фиксированной цены на тепло. Каждый житель Перми может сам посчитать, сколько будет стоить гигакалория, для этого Минэнерго разместило на своем сайте специальный калькулятор: http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/.
© «Вечерние ведомости»
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