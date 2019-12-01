В новогодние праздники пермяки круглосуточно смогут получить помощь в единых диспетчерских службах

16:55 | 18.12.2019

18 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили готовность коммунальных служб к новогодним праздникам.



Как отметил губернатор Максим Решетников, в каникулы коммунальные службы должны работать в режиме повышенной готовности. Для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тыс. человек личного состава и более 930 единиц техники. Бесперебойное функционирование объектов электроэнергетики и ЖКХ будут обеспечивать 373 аварийные бригады во всех муниципалитетах края. Также предусмотрен резерв необходимых материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.



По словам и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александра Шицына, во всех муниципальных образованиях края круглосуточно функционируют единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС).



Кроме того, на период праздников будет работать телефон горячей линии по ТКО. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом ТКО по телефону 236-90-55, а также на адрес электронной почты info@te.permkrai.ru.

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