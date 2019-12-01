Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции в «зеленой» энергетике

15:52 | 18.12.2019

Энергетическая безопасность обсуждалась на Совете Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова 17 декабря 2019 года.



Полпред рассказал, что округ обладает мощным и развитым топливно-энергетическим потенциалом.



На долю ПФО приходится почти 22% объема добычи нефти в стране. «Черное золото» добывают в 10 из 14 регионов округа. Здесь осуществляется треть нефтепереработки — 35% от общероссийских объемов.



Приволжский федеральный округ — один из лидеров по использованию «зеленой» электроэнергетики. Так, в Самаре в 2019 году была введена в эксплуатацию третья очередь Самарской СЭС-2, а в Оренбургской области начали функционировать три солнечных электростанции общей мощностью 65 МВ.



Кроме того, до начала 2020 года начнут поставлять электроэнергию семь объектов ветровой и солнечной генерации в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях общей мощностью 115 МВт.



Игорь Комаров особо отметил, что в округе расположена пятая часть мощностей электростанций России, но при этом только Саратовская и Пермская энергосистемы способны самостоятельно обеспечивать собственные потребности в электричестве, другим регионам приходится покрывать дефицит за счет перетоков из соседних энергосистем страны.



Отдельным пунктом обсуждения стала тема теплоснабжения. Игорь Комаров подчеркнул, что вопросы подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду и его безаварийного прохождения находятся на постоянном контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.



«Теплоснабжение, наряду с электроэнергетикой, — наиболее чувствительные отрасли для населения. От надежности их работы напрямую зависит безопасность и здоровье людей, особенно в осенне-зимний период. Призываю все службы приложить максимум усилий для бесперебойной работы этих систем», — подчеркнул Игорь Комаров.



Он отметил, что в целом ТЭК округа функционирует стабильно, без существенных сбоев.



На модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах правительством Пермского края направлено 1,5 млрд рублей. В течение 2019–2021 годов намечено построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведенных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона. В 2019 году полностью переустроена котельная в поселке Финский Бардымского района, также выполнено перевооружение центральной котельной в селе Барда. Кроме того, в Осинском городском округе выполнен переход к распределительной генерации и перевод котельных на газ в городе Осе и селе Крылово.



Одним из ключевых вопросов Совета стала тема энергобезопасности. Участники совещания подробно обсудили уровень защищенности инфраструктуры и объектов ТЭК от незаконного вмешательства и противоправных действий.

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