Пермь: новости дня
12:57 | 18.12.2019
В новогодние каникулы травмпункты, скорая помощь и санавиация Прикамья работают круглосуточно
18 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили готовность региона к проведению новогодних праздников. Как отметил губернатор Максим Решетников, для многих служб каникулы – это время напряженной работы. «Мы должны быть максимально готовы к любым неожиданностям. И в части здравоохранения – оказания медицинской помощи, и в сфере ЖКХ, транспорта и, конечно, безопасности. В том числе на массовых мероприятиях», - обозначил Максим Решетников.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова озвучила самые частые причины обращений в новогодние праздники за скорой медицинской помощью: «Помимо гипертонических болезней и травм, основной причиной обращений является отравление, как у взрослых, так и у детей». Также причинами несчастных случаев в праздники чаще всего становятся обморожения, ожоги и бытовые травмы.
По данным краевого минздрава, в новогодние праздники стационар и больницы будут работать без изменений – они принимают пациентов и оперируют в круглосуточном режиме. В целом, для оказания стационарной помощи в праздничные дни задействованы более трех тысяч медицинских работников. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация, экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников. Обслуживать вызовы ежедневно будет 241 бригада скорой медпомощи, 10 специалистов санавиации и 17 – центра медицины катастроф.
Служба медицины катастроф Пермского края будет переведена в режим повышенной готовности с 8:00 часов 28 декабря 2019 года до 8:00 часов 9 января 2020 года. Стационары, травмпункты, скорая помощь и санитарная авиация в новогодние праздники будут работать круглосуточно. Кроме того, в праздничные дни будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации по всему краю и обеспечиваться взаимодействие с оперативными диспетчерскими службами МЧС России, ГИБДД и ФСБ.
Изменится и график работы поликлиник. По словам Оксаны Мелеховой, в этом году 30 и 31 декабря будут рабочими в обычном режиме. В праздничные дни будет доступна служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках, режим работы: 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. А 3 и 6 января прием будут вести дежурно-участковые врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи с 8:00 до 18:00. Информация о работе и телефонах экстренной стоматологической неотложной помощи будет размещена на сайте министерства здравоохранения и на портале Управляем вместе 25 декабря.
© «Вечерние ведомости»
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