В Перми принят порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками

12:40 | 18.12.2019

Порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками для строительства соцобъектов утвержден во втором чтении.



Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, для подготовки документа ко второму чтению была создана специальная рабочая группа из числа специалистов городской и краевой администраций, представителей строительного сообщества, прокуратуры и депутатов гордумы. В результате обсуждения наряду с уточняющими и редакционными правками в порядок внесен ряд изменений.



В частности, в новой редакции предусмотрена территориальная привязка строящихся по соглашению социальных объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик. Теперь строительство детских садов и школ будет осуществляться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой функциональной зоне территории. Документом также предусмотрена возможность размещения детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. Вместимость такого социального объекта должна составлять не менее 150 мест. В случае, если потребность мест в детских садах и школах превысит вместимость возведенных в рамках соглашения социальных объектов, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.



Внесены изменения в механизм финансирования строительства детских садов и школ. Например, в случае выбора застройщиком способа безвозмездного финансирования денежные средства в городской бюджет предложено перечислять за вычетом размера налога на прибыль. Подписывать соглашение предлагается сразу после принятия комиссией по землепользованию и застройке Перми положительного решения о превышении предельных параметров строительства. После подписания документа у застройщика появляется возможность произвести в бюджет города первую оплату в случае выбора им варианта финансирования, а не самостоятельного строительства детских садов и школ. При этом взнос должен составлять не менее 50% от общей суммы. Оставшуюся часть средств застройщик должен будет внести в бюджет после сдачи жилого дома в эксплуатацию.



Депутаты гордумы положительно оценили поправки, внесенные в документ.



– В ходе обсуждения членам рабочей группы удалось услышать друг друга, сблизить позиции и принять сбалансированные решения. Первоначальная редакция документа претерпела серьезные изменения, считаю, что сегодня документ был подготовлен к рассмотрению во втором чтении, – прокомментировал депутат Алексей Дёмкин.



В рамках своего выступления заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова подчеркнула, что все процедуры, которые касаются заключения соглашения, будут максимально публичны и открыты. В частности, на официальном сайте администрации Перми будет размещаться реестр заключенных соглашений.



Пермские застройщики также выступили в поддержку предложенного порядка.



– Сегодня многие российские регионы работают в направлении привлечения застройщиков к решению социальных вопросов, потому что городская среда, как и жилье, должны быть комфортными не когда-то в будущем, а здесь и сейчас. В рамках решения этой задачи соглашение с застройщиками можно рассматривать как элемент муниципально-частного партнерства, где обе стороны сознательно берут на себя обязательства, чтобы достичь единого результата. Безусловно, такой вариант подходит не всем, но отрадно, что положительных примеров становится больше. И в этом смысле Пермь и край заметно впереди многих других регионов, - подчеркнул Николай Зуев, генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края.

© «Вечерние ведомости»