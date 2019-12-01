Для проведения ремонтных работ на сетях в Перми временно закрыто движение по улице Ласьвинской

12:19 | 18.12.2019

С 09:00 18 декабря по 20:00 25 декабря проходят ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Ласьвинской от улицы Охотников до улицы Богдана Хмельницкого.



Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с закрытием участка по улице Ласьвинской изменилось движение некоторых автобусных маршрутов.



Так, движение автобусных маршрутов №20 «Микрорайон Новый Крым – Драмтеатр», №7т «Микрорайон Новый Крым – Центральный рынок», №8т «Микрорайон Новый Крым – Станция Нижняя Курья» организовано в объезд: в направлении микрорайона Новый Крым по улицам Ласьвинской, Охотников, Петрозаводской, Богдана Хмельницкого, Ласьвинской и далее по маршрутам следования; в обратном направлении по улицам Ласьвинской, Богдана Хмельницкого, Дубовской, Охотников, Ласьвинской и далее по маршрутам следования без изменения остановочных пунктов в оба направления.



Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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