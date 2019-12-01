Пермь: новости дня
11:34 | 18.12.2019
КРПК намерена ускорить темпы строительства социального жилья в Прикамье
Инициатором проекта выступает «Корпорация развития Пермского края». По словам генерального директора компании Игоря Ведерникова, проект предполагает строительство качественного жилья общей площадью до 37 тыс. кв. м для расселения граждан из аварийного жилья. Это порядка 960 жилых помещений, которые будут передаваться новым хозяевам с отделкой «под ключ» и умными сервисами. «Мы будем строить малоэтажные дома, от двух до четырех этажей, в зависимости от потребностей муниципалитета. При этом проект предполагает реализацию в два этапа - до марта 2022 года. Но мы намерены завершить его раньше – уже через год – в сентябре 2021», - заявил руководитель КРПК.
Глава Прикамья Максим Решетников отметил амбициозность заявленных сроков строительства и попросил уточнить, нет ли рисков, что на возведение домов в каких-то территориях не найдется подрядчиков. Игорь Ведерников пояснил, что участки под строительство предполагается формировать пакетами. В них будут собраны как рентабельные, так и низкорентабельные участки, что в совокупности даст прибыль от реализации построенного жилья. Выкупаться жилье будет правительством Прикамья совместно с муниципалитетами в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В проекте будут участвовать Бардымский, Большесосновский муниципальные районы, Верещагинский, Красновишерский, Осинский, Оханский, Чайковский, Соликамский городские округа, а также Губаха, Пермь, Краснокамск и Кунгур. Именно в этих территориях сосредоточено 75% всего аварийного жилого фонда Пермского края.
Как пояснил зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин, один из ключевых вопросов, который возникает у многих регионов, в том числе у Прикамья, при реализации программы расселения – это качество жилья или отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества жилого фонда – это позволит повысить качество жилья для переселения в Пермском крае.
Новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» - то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже.
Жилье будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.
Общий объем инвестиций около 1,5 млрд рублей, проект позволит создать 400 рабочих мест.
Отметим, Пермский край является третьим регионом страны по объему аварийного жилья. 749 тыс. кв. м жилищного фонда Пермского края признано аварийными и подлежащими расселению, в переселении нуждаются 46 тысяч человек в 37 муниципальных образованиях. В планах на этот год в общей сложности расселить 90 тысяч кв. м жилья. Таким образом, за год из аварийного фонда в безопасное жилье переехали 3,5 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили жилье на год раньше.
© «Вечерние ведомости»
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