Пермь: новости дня
17:36 | 17.12.2019
В адреса пермских магазинов направлено около 2 тысяч уведомлений об устранении нарушений в содержании территории
Специалисты администраций районов и городской административно-технической инспекции проводят совместные рейды по территориям, содержанием которых должны заниматься хозяйствующие субъекты: магазины, кафе и другие учреждения. Хозсубъекты должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий и крыш своих зданий, а затем вывозить его. За ненадлежащее содержание выписывают протоколы и штрафы. За ноябрь и декабрь административно-техническая инспекция выявила уже 600 нарушений. По ним выданы уведомления, также возбуждено 39 дел об административных правонарушениях. Около половины нарушений уже устранено. Исправление остальных недочетов остается на контроле. Основные нарушения – складирование снега, мусора на прилегающей территории, неудовлетворительное содержание фасадов, наличие гололеда.
Например, в Ленинском районе специалисты инспекции выявили нарушения по следующим адресам: улица Пушкина, 104 (ТЦ «Центральный»), улица Екатерининская, 64 (группа компаний «Мать и дитя»), улица Ленина, 76 (ООО «Бизнес Галереи»), улица Сибирская, 10 (магазин «GUT»), улица 25 Октября, 27 (группа компаний «ЛИОН»).
В Мотовилихинском районе инспекторы выявили недочеты на территориях по улице Соликамской, 252 (ИП Пермяков О.В.), улице Целинной, 57 (ООО «Олимп-трейд»), улице Лебедева, 23 (оздоровительный комплекс «Династия»), улице Гашкова, 13 («Beauty studio by Anastasia Roo»), улице Гашкова, 35в (ООО «ОРИОН ТРЕЙД»), улице Уральской, 85 (магазин «Перекресток»), улице Хрустальной, 12 (магазин «ЦВЕТЫ»), улице Степана Разина, 34а (ИП Громенко).
В Свердловском районе ненормативное состояние входных групп зафиксировано по следующим адресам: улица Нейвинская, 10а («Пятерочка»), улица Моторостроителей, 8 («Пятерочка»), улица Краснополянская, 36 («Лион»), улица Лодыгина, 26 (магазин текстиля), улица Краснополянская, 8 («Красное и белое»), улица Коломенская, 49 («Магнит»). Владельцы этих торговых объектов вызваны в администрацию района для составления протокола об административном правонарушении. Инспекция обратила внимание и на ненормативное состояние территории возле ТЦ «Радуга». Здесь не вывозят снежные валы, тротуары подсыпаны, но расчищены не на всю ширину. В качестве примера добросовестной и качественной уборки прилегающей территории были отмечены ТЦ «Шоколад» и «Чкаловский».
- Особое внимание администрация района обращает на те объекты, где правила благоустройства нарушаются собственниками земельного участка систематически, - подчеркнул начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района Дмитрий Безденежных.
В Дзержинском районе подобные рейды по территориям хозяйствующих субъектов проводятся ежедневно. Обследуются торговые сети, крупные торговые центры, а также нестационарные торговые объекты. В результате выявлен гололед у входных зон по улице Петропавловской, 76 (магазин «Магнит»), улице Малкова, 17 (магазин «Пятерочка»), улице Академика Вавилова, 4 (магазин «Пятерочка»). В администрации Дзержинского района подчеркнули, что в большинстве случаев меры по устранению нарушений торговыми сетями принимаются в кратчайшие сроки.
В Индустриальном районе выявлены нарушения по улице Карпинского, 25 (магазин «Семья»), улице Карпинского, 118 (магазин «Магнит»), улице Мира 41/1 (ТРК «Столица»), улице Мира, 78а (магазин «Охара»).
- Инспекцией за четвертый квартал зафиксировано порядка 2 тысяч нарушений хозяйствующими субъектами. По всем фактам выданы уведомления, в случае неустранения данные лица привлекаются к административной ответственности. Сумма штрафа достигает 50 тысяч рублей, - прокомментировал директор административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин.
Специалисты районов и городской административно-технической инспекции отмечают, что в Перми становится больше хозяйствующих субъектов, которые соблюдают правила благоустройства. Совместная работа в этом направлении будет продолжена.
© «Вечерние ведомости»
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