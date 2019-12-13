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17:32 | 17.12.2019

Конкурс на проектирование аквапарка в Перми объявят в течение месяца

17 декабря на Совете по предпринимательству Пермского края статус приоритетного инвестиционного проекта получило строительство аквапарка в Перми. Предполагается, что реализация проекта начнется уже в следующем году.

Директор по капитальному строительству ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (инициатор проекта) Сергей Катаев рассказал, что проект включает строительство современного многофункционального комплекса с аквапарком, гостиницей для комфортного пребывания гостей города, фитнес-центром, административными помещениями, организацией паркинга и благоустройством территории. Общая площадь комплекса порядка 60 тыс. кв. м. Планируется, что аквапарк появится в Перми к 2023 году.

«Потенциальными гостями аквапарка станут 8-10 миллионов жителей Пермского края и соседних регионов: Республики Башкортостан и Удмуртской Республики, Свердловской и Кировской областей. В большинстве этих регионов аквапарков нет, а в Свердловской области он может считаться устаревшим», - пояснил Сергей Катаев. По словам инвестора, исходя из практики, половина гостей за неделю приходится в будние дни, вторая половина – в выходные. Расчетная посещаемость будущего пермского аквапарка – 30 тысяч человек в месяц, и еще столько же у будущего фитнес-центра. Для сравнения, сейчас комплекс бассейнов «Олимпия» посещает 50 тысяч любителей водных видов спорта в месяц. Это, поясняет эксперт, объясняется разной направленностью объектов: в «Олимпию» жители Прикамья ходят регулярно для занятия спортом, а аквапарк – это место отдыха семьей.

Участники совета обозначили ряд инфраструктурных вопросов. В частности, просчитывалась ли нагрузка на коммунальные сети, в первую очередь на водопровод и водоотведение. Представитель компании-инициатора проекта отметил, что пока переговоров с поставщиками коммунальных услуг не велось, однако до конца года будет объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы, которые включат расчет по нагрузке на сети.

Еще один вопрос касался выбранной площадки. По словам президента Пермской торгово-промышленной палаты Олега Жданова, в других регионах аквапарки располагаются в точках притяжения жителей, то есть там есть другие виды досуга. Пермский аквапарк же предлагается разместить на правом берегу реки, в Кировском районе, куда жители и гости краевой столицы должны будут ездить целенаправленно.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров пояснил, что в действительности по транспортной доступности площадка не отличается от других рассматриваемых (в Орджоникидзевском районе и микрорайоне Ива). При этом земельный участок на Калинина имеет высокий потенциал дальнейшего развития: «Значительная площадь территории позволяет комфортно расположить на ней не только аквапарк, но и необходимую инфраструктуру, парковки и все остальное. Одному только аквапарку требуется порядка 10 Га площади. Кроме того, проект планировки этого земельного участка будет предусматривать размещение и других объектов, которые станут точкой притяжения».

Губернатор Максим Решетников отметил, что возможны и другие точки размещения аквапарка. «Мы понимаем, что жители региона аквапарк ждут давно и, чтобы ускорить процесс его строительства, статус «приоритетного» проекту будет присвоен. При этом параллельно даю поручение минимущества и минэку региона рассмотреть и другие площадки, представить сравнительный анализ депутатам и экспертам. В начале следующего года этот вопрос должен быть закрыт».

© «Вечерние ведомости»

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