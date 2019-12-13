В Перми задержаны мужчины, открывшие стрельбу ночью 15 декабря на ул. Окулова

14:33 | 17.12.2019

Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого МВД совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми задержаны правонарушители, которые устроили стрельбу ночью 15 декабря на ул. Окулова.



После публикации видеозаписи в соцсети на место выехала следственно-оперативная группа. Изъята 21 гильза от патронов светозвукового действия. Оперативники, изучив записи камер видеонаблюдения, отследили передвижение автомобиля, его марку и государственный номер, после чего в кратчайшие сроки задержали нарушителей и доставили их в отдел полиции.



Установлено, что трое мужчин приехали в Пермь из Самары на БМВ 5 серии. После того как граждане провели время в одном из увеселительных заведений, мужчина 1995 года рождения взял из автомобиля предмет, похожий на автомат системы Калашникова, и произвел несколько выстрелов в воздух. Затем они сели в машину, оружие взял нарушитель 1993 года рождения и также произвел несколько выстрелов воздух из окна, после чего граждане скрылись.



После их задержания из транспортного средства было изъято оружие и 15 светозвуковых патронов. По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием – 7,62 мм модернизированным автоматом Калашникова. Данный автомат предназначен для стрельбы патронами светозвукового действия (холостыми) и не относится к огнестрельному оружию.



В настоящий момент проверка продолжается, в отношении двоих правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.13 КоАП Российской Федерации «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». По словам мужчин, они не хотели кого-либо напугать, а лишь поздравить окружающих с наступающим Новым годом.

© «Вечерние ведомости»