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14:28 | 17.12.2019

Прикамцы смогут купить новогоднюю ель за 120 рублей

В Пермском крае к Новому году усилили контроль за незаконной вырубкой елей.

17 декабря в преддверии новогодних праздников стартовало профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», в рамках которого сотрудники лесничеств и полиции будут патрулировать леса и дороги.

Как отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко, «Новогодняя ель» – ежегодное традиционное мероприятие, направленное на пресечение незаконных рубок елей: «В течение двух недель будут организованы совместные дежурства сотрудников лесничеств и ГИБДД для проверки законности перевозки лесной продукции, патрулирование участков лесного фонда с произрастающим молодняком хвойных пород».

При этом жители Пермского края могут купить натуральную ель, обратившись в одно из лесничеств и получив специальное разрешение. В зависимости от высоты елка будет стоить от 20,22 рублей до 121,34 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок.

Отметим, для заготовки новогодних елей отводятся специальные лесные участки, где проводится плановая рубка с целью расчистки линий электропередач, области газопроводов и нефтепроводов. На таких участках ели в будущем не смогут вырасти до нужных размеров.

За незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность с наложением штрафа до 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.

© «Вечерние ведомости»

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