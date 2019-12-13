Пермь: новости дня
13:00 | 17.12.2019
В Прикамье введут электронные трудовые книжки
Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. По закону, работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно сообщить работникам об изменениях. Выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки россияне могут до конца 2020 года, после чего им необходимо будет подать письменное заявление. У тех, кто выйдет на работу впервые, трудовая книжка будет в электронном виде.
В дальнейшем граждане смогут запрашивать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге или в электронном виде на последнем месте работы, в многофункциональном центре, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.
© «Вечерние ведомости»
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