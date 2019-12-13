Пермь: новости дня
12:49 | 17.12.2019
Проектирование гостиничного комплекса на ул. Окулова в Перми начнется в следующем году
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, проект предполагает развитие площадки под бывшим ДК «Телта» - отель предусматривает номерной фонд в 130 номеров под брендом международного оператора, парковочное пространство, конференц-залы.
Предполагается, что гостиничный комплекс также будет включать фитнес-зал, площади для размещения ритейла, офисов, террасы. Также планируется строительство паркинга на 90 парковочных мест. Общая площадь гостиничного комплекса составит порядка 32 тысяч кв. м.
В своем докладе генеральный директор «УДС Групп» (инициатор проекта) Алексей Чулкин отметил, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими мировыми брендами, такими, как Hilton, Park Inn, Novotel и другими. Проект позволит создать около 100 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс предполагается возвести в 2023 году, в следующем году будет разработан проект, строительство может быть начато уже через год. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей.
Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников подчеркнул, что объект обладает высоким гостиничным потенциалом ввиду расположения в административно-деловом и туристическом центре города, насыщенном правительственными зданиями, представительствами компаний и объектами культуры. Большинство ключевых точек притяжения города находятся в пешей доступности от площадки.
Во время обсуждения участники совета интересовались потенциалом развития гостиничного комплекса и его привлекательностью для арендаторов. Как пояснил Максим Колесников, ожидается, что площадка будет пользоваться популярностью: «Важно не только расположение площадки, но и ее состояние, технические возможности помещений».
Депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова отметила, что при проектировании гостиничного комплекса важно учитывать потенциальный трафик на дорогах. Министр экономического развития пояснил, что сейчас департамент дорог и транспорта Перми ведет расчеты, а в начале следующего года к обсуждению будущей улично-дорожной сети в районе комплекса будет привлечен проектировщик.
Напомним, статус «приоритетный инвестиционный проект» позволяет инициатору проекта получать несколько видов государственной поддержки, в том числе всестороннюю административную поддержку проекта со стороны краевого Агентства инвестиционного развития, включающую взаимодействие с органами исполнительной власти, инфраструктурными организациями, подбор земельного участка для реализации инвестиционного проекта и т.д. Статус «приоритетный» также дает возможность инициатору получить земельные участки для реализации проекта без участия в торгах.
© «Вечерние ведомости»
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