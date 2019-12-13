Пермь: новости дня
12:44 | 17.12.2019
Отделение Академии игровых видов спорта увеличит популярность хоккея в Березниках
Ежедневно новый ледовый дворец посещают 400-450 человек, что сопоставимо с крупным домом спорта в краевой столице. Для сравнения такое же количество любителей спорта занимается в «Орленке» или СК им. Сухарева. В березниковском ледовом дворце работает две секции по хоккею, в них занимается 76 детей. В секции фигурного катания – еще 80 человек. Ежедневно во дворце 4-5 часов выделяются на массовое катание, в течение которых на лед выходит порядка 350 березниковцев. Кроме того, во дворце проходят тренировки Ночной хоккейной лиги.
Глава Прикамья осмотрел помещения, обустройство раздевалок, пообщался с тренерами. В ледовой арене площадью 3,5 тыс. кв. м трибуны на 300 зрительских мест размещены на уровне 2 этажа, что позволило разместить под ними комплекс технических помещений: гардероб, помещения для заточки коньков и пр. В спорткомплексе имеется тренажерный зал для ребят, занимающихся в секциях, медицинский пункт, тренерская, комментаторская и санитарно-бытовые помещения.
В ходе осмотра арены Максим Решетников обратил особое внимание на раздевалки. По его словам, их необходимо доработать, чтобы они соответствовали всем современным стандартам. Соответствующее поручение было дано минспорта и руководству спортивной школы «Кристалл», в ведении которой находится ледовый дворец.
Как отметил директор МАУ СП «Спортивная школа «Кристалл» Илья Пермяков, раньше в Березниках дети могли заниматься хоккеем и фигурным катанием только зимой, теперь у ребят появилась возможность заниматься этими видами спорта круглый год. «Впервые за долгое время наша детская команда 2007/2008 годов рождения участвовала в детско-юношеских соревнованиях «Золотая шайба». Также заявляемся на межрегиональные турниры», – рассказал он.
Со следующего года в ледовом дворце в полном объеме начнет работать отделение хоккея Академии игровых видов спорта. В связи с этим губернатор Максим Решетников поручил краевому министерству физической культуры и спорта взять под контроль подготовку тренеров, которые преподают во дворце. Отметим, ранее в Прикамье президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки тренеров в рамках программы развития хоккея.
Кроме того, Максим Решетников дал поручение главе Березников Сергею Дьякову максимально использовать лед, в том числе увеличивать число секций, привлекать к занятиям этим видом спорта как можно больше школьников. «Пусть это будет в качестве еще одного урока физкультуры, чтобы дети учились кататься с раннего возраста, прививать им интерес», – отметил глава Прикамья.
Напомним, всего на строительство арены было направлено порядка 200 млн рублей, половина из них – средства бюджета Пермского края и муниципалитета, источник второй части – средства компании «Уралкалий». В следующем году на приобретение оборудования в ледовом дворце будет направлено 25 млн рублей в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Сейчас в Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимаются около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография» этот показатель планируется увеличить до 55%.
В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд рублей.
На данный момент Пермском крае насчитывается девять крытых ледовых арен. Сейчас идет строительство аналогичного объекта в Соликамске. В ближайшее время начнется проектирование «Регионального центра по фигурному катанию» в Перми.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:28 | 17.12.2019
Прикамцы смогут купить новогоднюю ель за 120 рублей
14:26 | 17.12.2019
В Рефтинском родители боятся отпускать детей в школу. За помощью они обратились к депутату
14:04 | 17.12.2019
На удачу: свердловчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
13:30 | 17.12.2019
СвЖД призывает свердловчан бороться с вандализмом
13:04 | 17.12.2019
На Среднем Урале увеличился поток туристов
13:00 | 17.12.2019
В Прикамье введут электронные трудовые книжки
12:57 | 17.12.2019
В Перми на линию вышли «Трамваи пожеланий»
12:49 | 17.12.2019
Проектирование гостиничного комплекса на ул. Окулова в Перми начнется в следующем году
12:43 | 17.12.2019
Краснознамённую группу вернут на Плотинку в 2020 году
12:33 | 17.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу «Рождество в Германии»
12:11 | 17.12.2019
Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится в 2020 году
11:51 | 17.12.2019
Бюджет Екатеринбурга на 2020 год принят во втором чтении
11:48 | 17.12.2019
Кольцово возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Оренбург
11:33 | 17.12.2019
В Екатеринбурге африканские студенты УрГЭУ находятся под угрозой отчисления из-за подозрений на гепатит
11:10 | 17.12.2019
Подстанции скорой помощи в Нижнем Тагиле перейдут в частные руки
10:42 | 17.12.2019
В Камышлове ночью сгорели два автомобиля
09:52 | 17.12.2019
Более сотни старых сотовых телефонов задержали кольцовские таможенники
09:36 | 17.12.2019
В частном секторе Екатеринбурга горит дом
09:15 | 17.12.2019
В Среднеуральске пропала мать троих детей
09:01 | 17.12.2019
«На здоровье»: лекарства в аптеках Живика продают с 40% скидкой
22:03 | 16.12.2019
В Екатеринбурге возле Оперного театра произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса
21:52 | 16.12.2019
Спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге стал одним из лучших в стране
20:13 | 16.12.2019
В центре Екатеринбурга зажгли новогоднюю елку
20:04 | 16.12.2019
На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения
19:10 | 16.12.2019
Для удобства пермяков будет продлен маршрут следования автобуса №25
19:09 | 16.12.2019
Министр спорта рассказал о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге
19:07 | 16.12.2019
Проект строительства комплекса спортобъектов на улице Шпальной направлен в Пермскую гордуму
18:58 | 16.12.2019
Новые трамваи прибыли в Пермь
18:51 | 16.12.2019
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев