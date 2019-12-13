Отделение Академии игровых видов спорта увеличит популярность хоккея в Березниках

12:44 | 17.12.2019

В понедельник, 16 декабря, в рамках рабочей поездки в Березники губернатор Максим Решетников посетил новый ледовый дворец, открытие которого состоялось летом текущего года.



Ежедневно новый ледовый дворец посещают 400-450 человек, что сопоставимо с крупным домом спорта в краевой столице. Для сравнения такое же количество любителей спорта занимается в «Орленке» или СК им. Сухарева. В березниковском ледовом дворце работает две секции по хоккею, в них занимается 76 детей. В секции фигурного катания – еще 80 человек. Ежедневно во дворце 4-5 часов выделяются на массовое катание, в течение которых на лед выходит порядка 350 березниковцев. Кроме того, во дворце проходят тренировки Ночной хоккейной лиги.



Глава Прикамья осмотрел помещения, обустройство раздевалок, пообщался с тренерами. В ледовой арене площадью 3,5 тыс. кв. м трибуны на 300 зрительских мест размещены на уровне 2 этажа, что позволило разместить под ними комплекс технических помещений: гардероб, помещения для заточки коньков и пр. В спорткомплексе имеется тренажерный зал для ребят, занимающихся в секциях, медицинский пункт, тренерская, комментаторская и санитарно-бытовые помещения.



В ходе осмотра арены Максим Решетников обратил особое внимание на раздевалки. По его словам, их необходимо доработать, чтобы они соответствовали всем современным стандартам. Соответствующее поручение было дано минспорта и руководству спортивной школы «Кристалл», в ведении которой находится ледовый дворец.



Как отметил директор МАУ СП «Спортивная школа «Кристалл» Илья Пермяков, раньше в Березниках дети могли заниматься хоккеем и фигурным катанием только зимой, теперь у ребят появилась возможность заниматься этими видами спорта круглый год. «Впервые за долгое время наша детская команда 2007/2008 годов рождения участвовала в детско-юношеских соревнованиях «Золотая шайба». Также заявляемся на межрегиональные турниры», – рассказал он.



Со следующего года в ледовом дворце в полном объеме начнет работать отделение хоккея Академии игровых видов спорта. В связи с этим губернатор Максим Решетников поручил краевому министерству физической культуры и спорта взять под контроль подготовку тренеров, которые преподают во дворце. Отметим, ранее в Прикамье президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки тренеров в рамках программы развития хоккея.



Кроме того, Максим Решетников дал поручение главе Березников Сергею Дьякову максимально использовать лед, в том числе увеличивать число секций, привлекать к занятиям этим видом спорта как можно больше школьников. «Пусть это будет в качестве еще одного урока физкультуры, чтобы дети учились кататься с раннего возраста, прививать им интерес», – отметил глава Прикамья.



Напомним, всего на строительство арены было направлено порядка 200 млн рублей, половина из них – средства бюджета Пермского края и муниципалитета, источник второй части – средства компании «Уралкалий». В следующем году на приобретение оборудования в ледовом дворце будет направлено 25 млн рублей в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Сейчас в Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимаются около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография» этот показатель планируется увеличить до 55%.



В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд рублей.



На данный момент Пермском крае насчитывается девять крытых ледовых арен. Сейчас идет строительство аналогичного объекта в Соликамске. В ближайшее время начнется проектирование «Регионального центра по фигурному катанию» в Перми.

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