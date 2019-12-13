«Горьковка» приглашает пермяков на встречу «Рождество в Германии»

12:33 | 17.12.2019

18 декабря в 18:30 в библиотеке им. Горького состоится последняя в году встреча клуба «Круг чтения».



В этот раз «Горьковка» проведет буккроссинг-вечеринку. «Принесите до пяти книг, которые вы бы хотели подарить кому-нибудь. Пусть это будет не макулатура, а настоящие новогодние подарки незнакомцам, которые соберутся на вечеринке: добрые, захватывающие, впечатлившие вас в этом году книги. Забирать можно неограниченное количество», - обращаются к пермякам организаторы. В программе: обмен книгами; открытый микрофон (зачитайте свои любимые отрывки и расскажите, почему именно эту книгу точно нужно забрать с буккроссинга); настольные игры; печеньки, апельсиновый сок, гирлянды. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 16+.



19 декабря в 15:00 начнется презентация книги Светланы Федотовой «Пермский камнерезный – промысел народа». Книга издана в рамках проекта Пермского государственного архива социально-политической истории «История повседневности. Пермский край. Народные бренды». Руководитель проекта – директор ПермГАСПИ Сергей Неганов. Автор книги С. Федотова расскажет о ее создании, представит великих камнерезов, которые сделали славу пермскому промыслу. В новом издании есть большой рассказ о жизни выдающегося мастера Анатолия Моисеевича Овчинникова. В основном именно его работами и проиллюстрирована книга. Малый зал (3 этаж, правое крыло), 6+.



19 декабря в 18:30 в рамках клуба «Пермь-Дуйсбург» пройдет встреча «Рождество в Германии».



Первый в мире рождественский базар открылся в Дрездене в 1434 году, в 2019 году он проводится в 585-й раз. Самые яркие рождественские ярмарки в мире проходят в Германии. Гости «Горьковки» заглянут в город-побратим Перми – Дуйсбург, узнают, какую программу предлагают там в этом году. На заседании клуба расскажут о том, какие традиции связаны с Рождеством в Германии, что за блюда ставят на стол и что принято дарить. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), 12+.

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