Пермь: новости дня
12:21 | 17.12.2019
На новом Аэроджете березниковские спасатели смогут быстрее приходить на помощь
С оснащением и техническими возможностями судна ознакомился губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона отметил высокую универсальность судна: «Это и спасательная функция, и доступность медицинского обслуживания, и при необходимости обеспечение доставки населения». По итогам осмотра губернатор Прикамья обозначил необходимость в приобретении подобных судов и для других территорий края, в частности, для поселка Гайны. Соответствующее поручение дано региональному минтрансу.
Судно обладает высокой проходимостью: оно способно преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели, передвигаться по воде, льду и болотам, имеет скорость хода по воде 40 км/ч, по снегу – 60 км/ч. Максимальная дальность хода катера без дозаправки составляет 500 километров. Судно на воздушной подушке позволяет перевозить до 10 человек или грузы до 1200 кг.
По словам руководителя Управления гражданской защиты Березников Юрия Скопа, благодаря появлению судна возможности окружных спасателей значительно расширились. «Например, его можно использовать для реагирования на чрезвычайные ситуации в отдаленных населенных пунктах, до которых нет дорог и доступ возможен только по Каме, к примеру, деревни Быстрая и Таман, а также для реагирования в другие населенные пункты, добраться до которых в зимний период времени проблематично», - подчеркнул Юрий Скоп.
Также после передачи судно «Аэроджет-10М» будет использоваться для проведения поисково-спасательных работ. Для реагирования при возникновении чрезвычайных происшествий судно планируется оснастить специальным оборудованием: мотопомпой, комплектом аварийно-спасательного инструмента, медицинской укладкой, носилками, гидрокостюмом.
Чтобы управлять катером, водители проходят дополнительное обучение под руководством представителей завода-изготовителя. Сегодня уже обучены 8 человек, которые имеют права судоводителей маломерных судов.
Отметим, это первый катер на воздушной подушке, который появился в регионе. Сегодня на вооружении краевой службы спасателей имеется аэробот. Он представляет собой вездеход, который способен перемещаться по различным поверхностям: вода, мелководье, заболоченные участки, тростник и камыш, снежный покров, лед и т.п. Однако в отличие от аэробота катер на воздушной подушке обладает большей мобильностью и может ближе подобраться к пострадавшему, например, к рыбаку на отколовшейся льдине.
Аварийно-спасательная служба (АСС) аттестована на проведение поисково-спасательных работ на территории Березниковского городского округа.
В 2018-2019 году АСС выполнила 1802 выезда для проведения поисково-спасательных работ. Из них на ликвидацию аварий в результате пожара - 36 раз, ликвидацию аварий в результате ДТП - 506 раз. Укомплектованность личного состава - 21 человек. В составе 4 дежурных смены. Состав дежурной смены – 5 человек, режим несения дежурства круглосуточный. Нормативное время выезда дежурной смены – 50 сек., сбора личного состава всей службы – 2 часа, готовность АСС к отправке в район ЧС – 20 мин. Период работы в отрыве от базы – 3 суток, в автономном режиме – без ограничений.
© «Вечерние ведомости»
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