Проект строительства комплекса спортобъектов на улице Шпальной направлен в Пермскую гордуму

19:07 | 16.12.2019

Публичные слушания по вопросу смены зонирования земельных участков в Дзержинском районе состоялись 10 декабря. Планируется разместить здесь центр фигурного катания и бассейн.



Напомним, в октябре ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о смене зонирования трех земельных участков в Дзержинском районе на улице Шпальной с территориальной зоны Ж-2 (среднеэтажная жилая застройка) на зону обслуживания и деловой активности (Ц-2, с подзонами по высоте – 8 этажей, плотности – 0,3). На этой территории планируется разместить целый комплекс спортобъектов: центр фигурного катания и бассейн. Площади земельных участков – 712 кв. м, 4,4 тыс. кв. м и 12,8 тыс. кв. м.



Предложений по внесению изменений в правила землепользования и застройки не поступило. Жители Дзержинского района интересовались функциональным наполнением спортивных объектов, расположением, шумоизоляцией.



Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на рассмотрение в Пермскую городскую Думу.

© «Вечерние ведомости»