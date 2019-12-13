Новые трамваи прибыли в Пермь

18:58 | 16.12.2019

Производитель ООО «ПК Транспортные системы» точно в срок доставил трамвайные вагоны в Пермь.



По условиям соглашения с администрацией Перми по одному односекционному и трехсекционному вагону доставлены в наш город в срок до 15 декабря, остальные семь – в 2020 году. В новых вагонах установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.



В начале декабря губернатор Пермского края Максим Решетников проверил в Санкт-Петербурге процесс производства подвижного состава. Сейчас новые вагоны проходят техническую наладку, их готовят к выпуску на линию.

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