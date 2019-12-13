Пермь: новости дня
18:51 | 16.12.2019
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев
Напомним, в начале года в микрорайоне Березников был сдан дом по ул. Строителей, 8 для 376 семей. Всего же в этом году новоселами микрорайона стали порядка 1,5 тысячи человек. Планируется, что в следующем году возможность переехать в новые квартиры получат еще более 1700 семей березниковцев – планируется сдать еще 9 домов (в 6 и 10 кварталах).
Губернатор осмотрел построенный дом, 15 квартал жилого комплекса, где идет обустройство фундаментов будущих высоток, а также 10 квартал, где уже идет отделка в построенных домах и будет построено еще три дома. Во время совещания Максим Решетников дал поручение генеральному директору АО «Корпорация развития Пермского края» Игорю Ведерникову и региональному минстрою ускорить темпы выбора подрядчика для 10 квартала и строительства других домов необходимо наращивать. Помимо этого глава региона обозначил, что необходимо предусматривать комфортные для жителей дорожные сети, тротуары и освещение.
Новые дома будут обеспечены социальной инфраструктурой – уже построен детский сад на 240 мест, построены межквартальные и дворовые проезды, идет обустройство остановки общественного транспорта. Планируется, что в ближайшие два года в Любимове будут сданы и введены в эксплуатацию сразу несколько социально значимых объектов: второй детский сад для 240 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и школа на 1224 человека. Учебное заведение планируют сдать в следующем году.
На сегодня уже более 13 тысяч человек получили выплаты, более 5 тыс. из них переехали в новое жилье. В следующем году соцвыплатами будут обеспечены оставшиеся граждане, проживающие в зоне техногенной аварии, признанном таковым до 2019 года.
Для отдыха горожан в микрорайоне появится общественное пространство, оно расположится на Строгановском бульваре, сквер с большим количеством разнообразных зон отдыха. Проект территории предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, качели, повсеместное освещение, множество зеленых насаждений, арок, скамеек и других малых архитектурных форм. Отдыхать в новом сквере смогут не только проживающие в микрорайоне, но и все остальные жители городского округа. Планируется, что прогуляться по нему всей семьей или с друзьями можно будет уже через год.
Отметим, сейчас за строительством микрорайона Любимов можно следить в режиме реального времени. Всего в микрорайоне установлено 60 видеокамер, 10 их них — в зоне строительства новых, остальные — на придомовых территориях. Камеры ведут съемку в формате Full HD, работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима, защищены от дождя, снега и грозовых разрядов, способны работать при низких и высоких температурах.
Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, и аппарата полномочного представителя президента в ПФО. Проект финансируется из трех источников: федерального и краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет более 10 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:13 | 16.12.2019
В центре Екатеринбурга зажгли новогоднюю елку
20:04 | 16.12.2019
На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения
19:10 | 16.12.2019
Для удобства пермяков будет продлен маршрут следования автобуса №25
19:09 | 16.12.2019
Министр спорта рассказал о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге
19:07 | 16.12.2019
Проект строительства комплекса спортобъектов на улице Шпальной направлен в Пермскую гордуму
18:58 | 16.12.2019
Новые трамваи прибыли в Пермь
18:51 | 16.12.2019
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев
18:37 | 16.12.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»
18:32 | 16.12.2019
В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского
18:25 | 16.12.2019
Жительница Пермского края вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»
18:13 | 16.12.2019
Врачи екатеринбургской детской больницы внедрили новый метод по восстановлению слуха
18:12 | 16.12.2019
«Миллион рублей зарыли в сугроб!» Жители Ленинского района завалили жалобами прокуратуру и чиновников. Мэрия оказалась ни при чем
17:47 | 16.12.2019
26 декабря в Первоуральске засияет тысяча огней
17:46 | 16.12.2019
Почти 230 миллионов рублей Фонда президентских грантов привлекли в 2019 году в Свердловскую область некоммерческие организации
17:09 | 16.12.2019
Врио начальника екатеринбургского УМВД назначен Андрей Швыдченко
17:01 | 16.12.2019
В Екатеринбурге поступило сразу несколько сообщений о минировании
16:59 | 16.12.2019
Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Прикамья будет транслироваться онлайн
16:59 | 16.12.2019
Ликвидация Коркинского разреза идет четко по графику
16:35 | 16.12.2019
На Урале за смерть собственного брата мужчине дали десять лет «строгача»
16:28 | 16.12.2019
Госдума рассмотрит введение звания «Город трудовой доблести»
16:06 | 16.12.2019
В Первоуральске пропал мужчина
15:19 | 16.12.2019
На Среднем Урале стартовала подготовка медработников к Универсиаде-2023
14:54 | 16.12.2019
Представлена музыкальная программа новогоднего Red Market в Перми
14:51 | 16.12.2019
В Железнодорожном районе Екатеринбурга откроется ледовый городок
14:49 | 16.12.2019
В Прикамье открыта первая ледовая переправа
14:21 | 16.12.2019
С начала года в столице Урала 67 человек погибли в ДТП
13:51 | 16.12.2019
Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры
13:43 | 16.12.2019
Бизнес Италии заинтересован в развитии сотрудничества с Пермским краем
13:20 | 16.12.2019
В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы