Пермь: новости дня
18:25 | 16.12.2019
Жительница Пермского края вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»
В Москве собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях «вожатый-стажер», «вожатый» и «старший вожатый». Ребята прошли испытания как в командном, так и в индивидуальном формате. Главная задача участников – продемонстрировать свои компетенции в проектной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. Вера Шавырина, которая представляла Пермский край, стала победительницей в номинации «старший вожатый».
На финале участникам помогали наставники – победители прошлого конкурса 2018 года. Наставники делились компетенциями, опытом с финалистами и помогали им настроиться на позитивный лад. По словам самих наставников, они также узнали много нового от финалистов, обрели новых друзей.
«Одно из главных преимуществ победы в конкурсе «Лига вожатых» – это возможность попасть на стажировку в крупнейшие всероссийские детские центры – поработать в команде профессионалов по новейшим методикам, возможность перенять опыт от специалистов и опробовать свои идеи, предложенные в рамках конкурса. Не менее важным призом для ребят станет работа с наставником из числа победителей прошлого сезона конкурса – таким образом формируется сообщество единомышленников. А для тех, кто выберет педагогическую стезю как основную профессию, у нас на платформе «Россия – страна возможностей» есть конкурс «Учитель будущего», участвуя в котором ребята смогут идти дальше и развиваться профессионально», - отметил руководитель проектов платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.
Во время очного этапа финалисты посетили ряд мастер-классов, а также прошли различные конкурсные испытания. Победителями стали 100 человек. Они получили ценные призы, почетные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных Центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях Всероссийского проекта «Лига вожатых» и Российского движения школьников.
«Конкурс проходит второй раз и подтверждает значимость вожатского движения стран. Здесь собрались представители различных организаций, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровления. Это позволит участникам не только обменяться опытом, но и привезти в регионы новые практики для работы с детьми», - прокомментировала руководитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Ольга Пашук.
В 2019 году участие в проекте «Лига вожатых» приняли 13 тысяч человек, а участие в конкурсе профессионального мастерства приняли около 3000 человек из 83 регионов России. Победители предыдущего конкурса работают вожатыми в международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена», в детских оздоровительных лагерях, школах и организациях дополнительного образования.
Поздравить финалистов и сказать им напутственные слова приехали также директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский, начальник отдела воспитательной работы департамента организации смен центра образовательных программ Образовательного фонда «Талант и успех» Кристина Рагузова и руководитель управления детских лагерей ФГБОУ МДЦ «Артек» Виктория Чубасова.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:13 | 16.12.2019
В центре Екатеринбурга зажгли новогоднюю елку
20:04 | 16.12.2019
На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения
19:10 | 16.12.2019
Для удобства пермяков будет продлен маршрут следования автобуса №25
19:09 | 16.12.2019
Министр спорта рассказал о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге
19:07 | 16.12.2019
Проект строительства комплекса спортобъектов на улице Шпальной направлен в Пермскую гордуму
18:58 | 16.12.2019
Новые трамваи прибыли в Пермь
18:51 | 16.12.2019
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев
18:37 | 16.12.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»
18:32 | 16.12.2019
В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского
18:25 | 16.12.2019
Жительница Пермского края вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»
18:13 | 16.12.2019
Врачи екатеринбургской детской больницы внедрили новый метод по восстановлению слуха
18:12 | 16.12.2019
«Миллион рублей зарыли в сугроб!» Жители Ленинского района завалили жалобами прокуратуру и чиновников. Мэрия оказалась ни при чем
17:47 | 16.12.2019
26 декабря в Первоуральске засияет тысяча огней
17:46 | 16.12.2019
Почти 230 миллионов рублей Фонда президентских грантов привлекли в 2019 году в Свердловскую область некоммерческие организации
17:09 | 16.12.2019
Врио начальника екатеринбургского УМВД назначен Андрей Швыдченко
17:01 | 16.12.2019
В Екатеринбурге поступило сразу несколько сообщений о минировании
16:59 | 16.12.2019
Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Прикамья будет транслироваться онлайн
16:59 | 16.12.2019
Ликвидация Коркинского разреза идет четко по графику
16:35 | 16.12.2019
На Урале за смерть собственного брата мужчине дали десять лет «строгача»
16:28 | 16.12.2019
Госдума рассмотрит введение звания «Город трудовой доблести»
16:06 | 16.12.2019
В Первоуральске пропал мужчина
15:19 | 16.12.2019
На Среднем Урале стартовала подготовка медработников к Универсиаде-2023
14:54 | 16.12.2019
Представлена музыкальная программа новогоднего Red Market в Перми
14:51 | 16.12.2019
В Железнодорожном районе Екатеринбурга откроется ледовый городок
14:49 | 16.12.2019
В Прикамье открыта первая ледовая переправа
14:21 | 16.12.2019
С начала года в столице Урала 67 человек погибли в ДТП
13:51 | 16.12.2019
Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры
13:43 | 16.12.2019
Бизнес Италии заинтересован в развитии сотрудничества с Пермским краем
13:20 | 16.12.2019
В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы