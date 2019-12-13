Жительница Пермского края вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»

18:25 | 16.12.2019

Награждение победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – состоялось накануне в Москве. Конкурс реализуется Российским движением школьников в рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



В Москве собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях «вожатый-стажер», «вожатый» и «старший вожатый». Ребята прошли испытания как в командном, так и в индивидуальном формате. Главная задача участников – продемонстрировать свои компетенции в проектной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. Вера Шавырина, которая представляла Пермский край, стала победительницей в номинации «старший вожатый».



На финале участникам помогали наставники – победители прошлого конкурса 2018 года. Наставники делились компетенциями, опытом с финалистами и помогали им настроиться на позитивный лад. По словам самих наставников, они также узнали много нового от финалистов, обрели новых друзей.



«Одно из главных преимуществ победы в конкурсе «Лига вожатых» – это возможность попасть на стажировку в крупнейшие всероссийские детские центры – поработать в команде профессионалов по новейшим методикам, возможность перенять опыт от специалистов и опробовать свои идеи, предложенные в рамках конкурса. Не менее важным призом для ребят станет работа с наставником из числа победителей прошлого сезона конкурса – таким образом формируется сообщество единомышленников. А для тех, кто выберет педагогическую стезю как основную профессию, у нас на платформе «Россия – страна возможностей» есть конкурс «Учитель будущего», участвуя в котором ребята смогут идти дальше и развиваться профессионально», - отметил руководитель проектов платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.



Во время очного этапа финалисты посетили ряд мастер-классов, а также прошли различные конкурсные испытания. Победителями стали 100 человек. Они получили ценные призы, почетные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных Центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях Всероссийского проекта «Лига вожатых» и Российского движения школьников.



«Конкурс проходит второй раз и подтверждает значимость вожатского движения стран. Здесь собрались представители различных организаций, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровления. Это позволит участникам не только обменяться опытом, но и привезти в регионы новые практики для работы с детьми», - прокомментировала руководитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Ольга Пашук.



В 2019 году участие в проекте «Лига вожатых» приняли 13 тысяч человек, а участие в конкурсе профессионального мастерства приняли около 3000 человек из 83 регионов России. Победители предыдущего конкурса работают вожатыми в международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена», в детских оздоровительных лагерях, школах и организациях дополнительного образования.



Поздравить финалистов и сказать им напутственные слова приехали также директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский, начальник отдела воспитательной работы департамента организации смен центра образовательных программ Образовательного фонда «Талант и успех» Кристина Рагузова и руководитель управления детских лагерей ФГБОУ МДЦ «Артек» Виктория Чубасова.

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