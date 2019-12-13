Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Прикамья будет транслироваться онлайн

16:59 | 16.12.2019

17 декабря в Перми на площадке технопарка Morion Digital пройдет заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Его участниками традиционно станут предприниматели, представители деловых объединений региона, руководители отраслевых министерств и ведомств. Трансляция заседания Совета начнется в 9.30 (время пермское) и будет доступна по ссылке: https://youtu.be/ahnfyBfnjGQ.



Планируется, что на очередном заседании Совета будет присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект» инвестпроектам следующих компаний: ООО «Аквавита» - инвестпроекту по строительству гостиничного комплекса по адресу: ул. Окулова, 14, АО «Корпорация развития Пермского края» - инвестпроекту «Строительство социального жилья в Пермском крае», ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» - инвестпроекту «Строительство аквапарка в г. Перми».

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