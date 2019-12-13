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15:21 | 16.12.2019

В Перми обсудят на публичных слушаниях вопрос строительства детского сада

С заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «дошкольное, начальное и среднее общее образование» – по улице Теплогорской, 24 в комиссию по ПЗЗ обратилось ООО «Орсо групп».

Земельные участки находятся в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Площадь земельного участка – 13 530 кв. м. Здесь будут размещаться несколько многоквартирных домов, в одном из них предполагается размещение встроенного детского сада.

Напомним, правительство Пермского края, администрация Перми и ООО «Орсо групп» в июне этого года подписали соглашение о взаимодействии при создании социальной инфраструктуры и по благоустройству Перми.

Согласно подписанному документу застройщик построит и передаст в муниципальную собственность здание или встроенные (встроенно-пристроенные) помещения для размещения детского дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 100 мест.

Кроме того, застройщик передал в муниципальную собственность земельный участок по улице Полины Осипенко, 56а площадью 1734 кв. м с расположенным на нем физкультурно-оздоровительным центром.

Также девелопер профинансирует мероприятия по благоустройству Перми.

За последние 2 года заключено 5 соглашений с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС», АО «ПЗСП», ООО «Стройконтракт-Партнер».

© «Вечерние ведомости»

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