Пермь: новости дня
14:54 | 16.12.2019
Представлена музыкальная программа новогоднего Red Market в Перми
По данным группы фестиваля «ВКонтакте» (https://vk.com/redmarket18), 21 декабря на фестивале выступят Kapusha, Klassen & Fifty и Лиза Громова, которая представит новую пластинку. 22 декабря на сцену выйдет пермская рок-группа ROCKY II Music Band.
Стоимость билета на оба дня фестиваля составляет 200 руб. Дети до 12 лет и пенсионеры посетят фестиваль бесплатно. Возрастной ценз 0+.
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