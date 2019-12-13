Представлена музыкальная программа новогоднего Red Market в Перми

14:54 | 16.12.2019

В эти выходные, 21-22 декабря, на заводе им. Шпагина состоится новогодний RedMarket. По традиции в рамках мероприятия состоится ярмарка авторских товаров, уникальных предметов интерьера и детских игрушек, открыток и многого другого. Также для создания праздничного настроения на музыкальной сцене выступят пермские и иногородние коллективы.



По данным группы фестиваля «ВКонтакте» (https://vk.com/redmarket18), 21 декабря на фестивале выступят Kapusha, Klassen & Fifty и Лиза Громова, которая представит новую пластинку. 22 декабря на сцену выйдет пермская рок-группа ROCKY II Music Band.



Стоимость билета на оба дня фестиваля составляет 200 руб. Дети до 12 лет и пенсионеры посетят фестиваль бесплатно. Возрастной ценз 0+.

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