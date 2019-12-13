Бизнес Италии заинтересован в развитии сотрудничества с Пермским краем

13:43 | 16.12.2019

В конце недели губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России господином Паскуале Терраччано.



Максим Решетников поприветствовал господина посла и отметил, что вместе с приездом делегации в краевой столице запланирована масштабная программа: Фестиваль итальянского кино, Дни Сицилии, а также концерты именитых музыкантов в краевой филармонии.



Важным направлением сотрудничества, по словам губернатора Прикамья, является увеличение экономического оборота между регионами Италии и Пермским краем. Италия одна из немногих стран, где импорт кратно превышает экспорт – предприятия Прикамья импортируют большое количество машиностроительной продукции.



«Для развития взаимодействия регионов важно в первую очередь направить усилия на экономическую составляющую, когда есть интенсивные экономические связи, связи по остальным направлениям появляются быстрее, - подчеркнул губернатор Прикамья. – Важное экономическое направление – это поставки оборудования для сельского хозяйства, лесопереработки, стартапы и технологические инновации. Мы заинтересованы в инвестициях в лесоперерабатывающий сектор». Расчетная лесосека в Пермском крае составляет порядка 19,7 млн кубометров.



Максим Решетников предложил подготовить бизнес-миссию пермских предприятий, чтобы представить их возможности итальянским компаниям и инвесторам, помочь им в налаживании контактов.



По словам Посла Паскуале Терраччано, у регионов Италии и Прикамья есть потенциал к расширению сотрудничества, и организация бизнес-миссии могла бы этому поспособствовать. «Италия находится на втором месте в рейтинге стран, продукция которых поставляется в Пермский край. В целом товарообмен между Россией и Италией растет год от года в среднем на 8,3%. Мы намерены найти точки роста экспорта в Россию, в том числе в Пермский край. Мы видим высокий потенциал в этом сотрудничестве, в том числе в промышленности. Италия – лидер по производству оборудования для сельского хозяйства и деревопереработки, обе этих сферы активно развиваются в Прикамье». Также господин Посол подчеркнул, что итальянские компании заинтересованы в развитии совместных предприятий в России, а также в локализации своего производства здесь.



Посол отметил заинтересованность в популяризации изучения итальянского языка в Пермском крае. По его словам, сейчас в России к программе изучения итальянского присоединилось уже около 130 школ, 20 факультетов. Губернатор Максим Решетников поддержал идею развития этого образовательного направления.



Отметим, Италия является важным торгово-экономическим партнером для Прикамья. По итогам 2018 года товарооборот между страной и регионом составил почти 111 млн долларов США, что в три раза больше по сравнению с 2017 годом. Объем экспорта из Пермского края в Италию стабильно увеличивается: за 2018 год он составил 22,47 млн долларов, показав прирост к уровню 2017 года почти на 40%. Основной объем экспорта из Пермского края в регионы Италии пришелся на несырьевой неэнергетический сектор, в котором основную долю составила продукция химической промышленности. Также предприятия Прикамья экспортировали в Италию мебель, электрические устройства, аппаратуру связи и удобрения. В свою очередь в Пермский край из Италии ввозились машины, оборудование, механизмы, продукция химической промышленности - моющие средства, косметика, клей, а также некоторые продукты и напитки. Прикамские компании активно продвигают свою продукцию на рынки дальнего зарубежья, в том числе и Италии. Например, пермская компания «Сателлит Инновация» (под брендом Eocortex) и компания-интегратор S.O.IN Electronics srl (Аппиньяно, Италия) завершили первый этап совместного проекта по оснащению судебной полиции Италии системами персонального видеонаблюдения. В распоряжение служб защиты правопорядка Италии поступило 50 аппаратно-программных комплексов под управлением Eocortex.



Доля импорта в текущем году составила 88 млн долларов, а экспорта - 22 млн долларов (что на 37% больше по сравнению с 2017-м).

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