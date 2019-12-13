Новая газовая котельная обеспечит теплом около четырех тысяч жителей Нытвы

13:12 | 16.12.2019

В Нытве введена в эксплуатацию новая газовая котельная, которая обеспечит теплом всю левобережную часть города. Сейчас тепло от котельной получают 70 многоквартирных, 168 частных домов и ряд социально значимых учреждений. В общей сложности тепло от нового источника получают порядка 4 тысяч жителей города. Раньше левобережная часть снабжалась теплом от старой котельной металлургического завода 1976 года постройки. Новый источник генерации тепла значительно повысит надежность теплоснабжения.



В этом году на новой котельной проведены все необходимые пуско-наладочные работы и получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, сейчас все необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию проходит правобережная котельная. Администрация Нытвенского городского округа планирует ввести объект в 2020 году. От котельной будут получать тепло жители правобережной части города.



Две новые котельные построены на средства ООО «Газпром теплоэнерго Киров» в рамках инвестиционного соглашения между правительством Пермского края, администрацией Нытвенского городского округа и ресурсоснабжающей организацией.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал ранее, что одна из основных задач краевых властей – переход на современную систему теплоснабжения: «Мы со своей стороны подошли к решению этой задачи системно и разработали программу финансирования. За три года из краевого бюджета направим на модернизацию систем теплоснабжения 1,5 млрд рублей. Наша задача – обеспечить надежность и качество теплоснабжения и в конечном итоге сдержать рост тарифов для населения».



Помимо привлечения инвесторов правительство Пермского края проводит комплексную работу по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах региона.



Напоминаем, на ближайшие три года будет направлено 1,5 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В течение 2019-2021 годов намечено построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведенных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона. В 2019 году полностью переустроена котельная в поселке Финский Бардымского района, также выполнено перевооружение центральной котельной в селе Барда. Кроме того, в Осинском городском округе выполнен переход к распределительной генерации и перевод котельных на газ в городе Осе и селе Крылово.

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