Пермский акселератор «Большая разведка» подготовит участников всероссийского конкурса «УМНИК Фотоника»

13:07 | 16.12.2019

В 2020 году в Перми планируется провести конкурс «УМНИК Фотоника» в рамках всероссийского молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям. В конкурсе смогут принять участие авторы, чьи проекты созданы на базе технологии фотоники, в том числе в рамках технологических рынков.



Возможность проведения конкурса стала результатом переговоров Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), Пермской научно-производственной приборостроительной компания (ПАО ПНППК) и инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника». Об этом стало известно на Форуме «Глобальное технологическое лидерство», который прошел в Сочи с 5 по 7 декабря.



В подготовке проектов для всероссийского конкурса «УМНИК Фотоника» и акселерации стартапов в рамках акселератора НТИ по сквозной технологии «Фотоника» примет участие пермский акселератор «Большая разведка». Инициатива стала возможной благодаря расширению списка сквозных технологий НТИ на последнем заседании межведомственной рабочей группы «Моделирование материалов с заданными свойствами» и «Фотоника».



В рамках Форума НТИ руководитель акселератора «Большая разведка» Владимир Постников представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову направления развития акселератора и запуск новых всероссийский проектов.



Еще одним направлением развития акселератора стал запуск номинации «Большая технологическая разведка моей страны» в рамках XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 2 декабря на площадке Совета Федерации РФ в рамках встречи участников и организаторов конкурса. Руководитель «Большой разведки» принял участие в открытии, представил новую номинацию, а также пригласил министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова и руководителя платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова на очный этап конкурса, который пройдет в апреле в Перми. Опорным центром номинации выступит ПНИПУ и «Большая разведка».

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