Пермский сетевой университет сможет привлечь федеральных партнеров в программы обучения по IT

03:42 | 15.12.2019

Рабочая группа экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Молодые профессионалы» одобрила проект Cетевого IT-университета как лидерский в категории «100 лидеров развития новых подходов в образовании».



Как пояснили в Агентстве стратегических инициатив, сетевому IT-университету этот статус позволит привлекать федеральных партнеров для реализации программ дополнительного профессионального образования в Пермском крае, а также транслировать опыт в другие регионы.



«Федеральный статус «лучшей образовательной практики» важен для всех, кто связан с Сетевым IT-университетом: вузов, пермских IT-компаний, органов власти и многих других. Мы хотим стать лучшим регионом по подготовке кадров для цифровой экономики. Экспертиза АСИ будет этому способствовать: мы планируем привлечь партнеров федерального уровня и транслировать наш опыт в другие регионы», – говорит руководитель Сетевого IT-университета Полина Суханова.



Всего по направлению «Молодые профессионалы» из 455 рассмотренных проектов рабочая группа экспертного совета АСИ одобрила семь. Помимо Сетевого IT-университета поддержку агентства получат «Школа безопасности «Стоп угроза» (Краснодарский край), «Всероссийский акселератор социальных инициатив Raise» (Москва), «Центр образовательных технологий Advance» (Санкт-Петербург), «Новгородская техническая школа – экосистема инноваций» (Новгородская область), «Мобильная лаборатория «Чемодан им. Герцена» (Москва), «Олимпиада по технологическому предпринимательству» (Москва).



Лидерские проекты будут интегрированы в программы АСИ, такие, как «Кадровое обеспечение промышленного роста», «Навыки будущего», «Кадры будущего для регионов», «Развитие движения наставничества», «Кадры для цифровой экономики».



Сетевой IT-Университет — приоритетный проект Пермского края. Он реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке правительства Пермского края, краевых министерства образования и министерства информационного развития и связи.



Основная задача Сетевого IT-университета – организационно и методически сопровождать разработку актуальных, практикоориентированных программ дополнительного образования в сфере информационных технологий. Учреждение работает на распространение новых IT-компетенций внутри региона, объединение региональных образовательных ресурсов и выстраивание сетевого взаимодействия с внешними центрами IT-компетенций.



В 2019 году в Сетевом IT-университете востребованные IT-навыки начали осваивать уже 10 тысяч школьников, повышение квалификации прошли почти 800 человек и еще 1200 взрослых приняли участие в специализированных обучающих мероприятиях. В следующем году учреждение намерено провести повышение квалификации для 1245 человек и специализированные интенсивы для 2000 человек, а общее количество школьников Пермского края, которых приглашают бесплатно осваивать IT-навыки, будет не менее 25 тысяч человек.



Школьники и учителя проходят курсы в рамках программы «Школьные траектории в IT». Всего программа делится на четыре направления: для младших классов, средней школы, старшеклассников и учителей. Ранее в Перми впервые прошла олимпиада по языку программирования для детей. Все программы обучения как для взрослых, так и для школьников и учителей бесплатны.

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